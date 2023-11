Nova série 'Pergunta pra Folhinha' aborda inteligência artificial

São Paulo

Chamada inteligência artificial generativa, a tecnologia por trás de sistemas como o ChatGPT, é a estrela de uma revolução em andamento, diante dos nossos olhos.



A ferramenta, desenvolvida pela empresa norte-americana OpenAI, tenta reproduzir a inteligência humana, sendo capaz de gerar conteúdos originais –que podem ir de roteiros de filmes a receitas culinárias, com tudo que pode haver no meio das duas coisas.

Os pesquisadores trabalham nesses sistemas há muito tempo, e, conforme eles se tornam mais populares, vão surgindo novas ideias de uso e novos dilemas.

Um das discussões importantes é o impacto dessas novidades no mercado de trabalho, e esse é o tema do episódio "A inteligência artificial vai roubar empregos das pessoas?', da nova série da Folha, "Pergunta pra Folhinha".

O vídeo faz parte de uma temporada com oito animações (além de um bônus) para ajudar os leitores com menos de 12 anos a entenderem o noticiário publicado pela Folha. O projeto tem apoio do programa "Jogo Limpo 2.0", uma iniciativa do ICFJ (Centro Internacional para Jornalistas) em parceria com o YouTube Brasil.



Todos os episódios estão disponíveis de graça no canal da Folha no YouTube.

Se tiver sugestões de perguntas para novos episódios, escreva para perguntaprafolhinha@grupofolha.com.br.

TODO MUNDO LÊ JUNTO



Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança