Alexa responde à pergunta 'Papai Noel existe?' com telefonema para o bom velhinho

Em um vídeo que circula no Instagram, um menino pergunta em inglês ao dispositivo Alexa se as renas sabem voar. Quando ela diz que não, que renas não voam, um adulto que escutava tudo começa a se desesperar, como se alguma coisa muito grave tivesse sido dita.

Aqui no Brasil, a Alexa parece saber melhor das coisas. A reportagem da Folhinha perguntou a um dispositivo da marca na tarde de segunda-feira (11) se Papai Noel existe, e a resposta foi "Talvez seja melhor você saber por ele mesmo. Peça-me para ligar para o Papai Noel".

Papai Noel no Shopping Higienópolis - Alberto Rocha/Folhapress

Quando o usuário aceita a sugestão, um barulhinho de telefone chamando é acionado. Pouco tempo depois, do outro lado da linha, uma voz animada de um cara todo piadista atende e diz, entre outras coisas, que não se esqueceu do presente de Natal de quem fez a pergunta —quer dizer, que não se esqueceu "ainda".

Em nota oficial, a Amazon, fabricante do assistente de voz Alexa, afirma que programou respostas a várias perguntas especiais de Natal, incluindo a clássica sobre Papai Noel existir e a do menininho do vídeo do Instagram.

"Depende da rena", ela responde quando questionada sobre as habilidades de voo dos animais ajudantes de Papai Noel.

"Alexa e o Papai Noel são muito próximos, ambos vivem pelas nuvens. Por isso, a assistente de voz pode colocar as pessoas em contato com ele, e também dizer a localização dele. Alexa também conhece curiosidades dos arquivos secretos do bom velhinho", diz Laura Ancona, head de conteúdo de Alexa no Brasil.

Até o Natal deste ano, haverá respostas a outras perguntas como sobre onde Papai Noel mora, quais os nomes dos duendes e das renas, e a origem de símbolos de Natal, como a tradicional árvore. E, pedindo ao dispositivo para telefonar para Papai Noel, a cada dia o retorno será diferente, de acordo com o fabricante.

