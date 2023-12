'O espírito do Natal não é materialista, pelo contrário', diz ator Miguel Falabella

São Paulo

É claro que ganhar uma bicicleta nova ou um tênis da moda é legal e faz muitas pessoas felizes no Natal, mas há quem prefira pensar que essa é uma data boa para reconhecer o que já se tem em vez de sonhar com coisas materiais. Juju Teófilo, por exemplo, influenciadora com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, diz que em 2023 já ganhou muitos presentes.

"Foram as oportunidades de projetos tão legais e o reconhecimento de tanta gente por aí. Tenho muito mais para agradecer do que pedir, e vou agradecer sempre", diz. Juju está no elenco de "A Christmas Carol - Um Conto de Natal", musical baseado em um conto do escritor inglês Charles Dickens, que estreia nesta sexta (8) em São Paulo.

Cena de 'A Christmas Carol', que estreia em São Paulo - Adriano Doria/Divulgação

Junto com ela está o ator Miguel Falabella, que interpreta Ebenezer Scrooge, um homem idoso e pão-duro que detesta o Natal. Pois sua vida começa a mudar justamente nessa noite, quando ele recebe a visita de três fantasmas.

"Ele tem a chance de entender onde moram os problemas que o tornaram um homem solitário, avarento e infeliz", conta Miguel. "Ele fica muito assustado com a visita do primeiro fantasma, que, na verdade, é o sócio dele, falecido há sete anos."

"O sócio avisa que ele vai receber a visita do Espírito dos Natais Passados, o Espírito dos Natais Presentes e o Espírito dos Natais Futuros. Ele já está esperando essas visitas, então não se assusta tanto, e percebe que vai ser grande o aprendizado que ele vai receber através dessas três visitas", diz Miguel.

O Espírito dos Natais Presentes mostra a Scrooge um de seus empregados. "É um homem que o Scrooge maltrata, e para quem ele não quer nem dar folga na noite de Natal. O espírito leva o Scrooge pra ver esse Natal muito simples, muito pobre, e obviamente ele fica muito tocado ao perceber o quanto ele é avarento e desumano."

Juju interpreta Dorothy. "Ela é uma garotinha de família muito humilde. O pai dela trabalha para o velho Ebenezer [Scrooge], que é super mal humorado e não gosta do Natal. Com seu jeitinho esperto e alegre, ela vai ajudar a transformar essa história", adianta.

Para Juju, Dorothy percebe o Natal como uma data cercada de gratidão e união. "Eu também gosto de Natal, acho que é o momento em que o divino se humaniza, que a gente passa entre amigos e familiares. Gosto de passar o Natal entre aqueles que eu amo."

"Eu não pedi nada de Natal porque eu já não tenho mais essas expectativas em relação a presentes", diz Miguel, que só troca lembrancinhas em amigos secretos. "Eu acho que o espírito do Natal não é um espírito materialista, muito pelo contrário. É um espírito de comunhão."

"Eu acho que nós atravessamos um momento tão difícil do mundo e do nosso país que não podemos pensar num natal materialista, num natal comercial, não é? Acho que as pessoas muitas vezes se esquecem do que é que estão celebrando. Então, vamos acender as luzes e ter esperança. A esperança é uma coisa que tem asas e pousa leve na alma."

A Christmas Carol - Um Conto de natal Quando De 8 a 17 de dezembro. Sex., às 20h30, sáb., às 17h e às 20h30, e dom., às 15h e 19h

De 8 a 17 de dezembro. Sex., às 20h30, sáb., às 17h e às 20h30, e dom., às 15h e 19h Onde Teatro Procópio Ferreira (R. Augusta, 2.823, Cerqueira César)

Teatro Procópio Ferreira (R. Augusta, 2.823, Cerqueira César) Preço De R$ 50 (meia entrada Setor 3) a R$ 180 (inteira Setor Premium)

De R$ 50 (meia entrada Setor 3) a R$ 180 (inteira Setor Premium) Classificação Livre, 70 minutos

Livre, 70 minutos Elenco Com Juju Teófilo, Miguel Falabella e outros

Com Juju Teófilo, Miguel Falabella e outros Direção Fernanda Chamma, e direção musical Vinícius Loyola

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma