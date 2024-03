Você acredita no Beagle da Páscoa? Conheça o cachorro que promete entregar ovos

São Paulo

Quem aqui acredita no Beagle da Páscoa? Com seu pelo branco (e preto), orelhas grandes (e pretas), olhos redondos e focinho molhado, ele costuma visitar as crianças no domingo para entregar ovos coloridos. Qualquer semelhança com o Coelhinho da Páscoa é mera coincidência.

Cena de 'O Cãozinho da Páscoa' (1974), curta-metragem com Snoopy - Divulgação IMDB

O Beagle da Páscoa nasceu há exatos 50 anos. Os beagles, talvez você saiba, são uma raça de cachorros da qual o representante mais famoso é o personagem Snoopy. E é ele quem encarna essa personalidade especial quando chega a época da Páscoa e seus amigos precisam de ajuda para lidar com os ovos e as tradições.

Em "O Cãozinho da Páscoa" (também chamado de "É o Beagle da Páscoa, Charlie Brown"), desenho animado lançado em 1974, vemos que a turma de Snoopy tem grandes expectativas sobre o que deve acontecer no domingo de Páscoa. Patty Pimentinha, por exemplo, quer ensinar à amiga Marcie como fazer ovos coloridos para presentear quem se gosta.

E aqui é importante uma explicação: até pouco tempo atrás, coisa de 20 anos, os Estados Unidos (onde nasceu Snoopy) não tinham o hábito de distribuir ovos de chocolate durante a Páscoa. Hoje isso já é comum, mas até então eles seguiam um costume ainda popular em vários lugares do mundo que é de dar ovos de galinha com a casquinha pintada à mão.

No desenho, Patty quer justamente ensinar isso a Marcie. Mas Marcie não faz ideia de como se "prepara" um ovo da Páscoa, e vai deixando sua amiga maluca de frustração porque estraga várias dúzias colocando-as para fritar, depois quebra as casquinhas e joga tudo na água fervendo, daí inventa de colocar os ovos na máquina de waffle…

Diante desse problema e de alguns outros que surgem na vizinhança, o menino Linus, que anda sempre com seu cobertorzinho azul de estimação a tiracolo, avisa que não é preciso se preocupar: o Beagle da Páscoa virá e presenteará a todos com lindos ovos.

"Você não acredita no Beagle da Páscoa?", pergunta Linus a todo mundo que fica com cara de pastel quando ele fala sobre a vinda do cachorro. Ao final, o Beagle da Páscoa acaba realmente levando ovos coloridos para todo mundo da turma, mas é preciso assistir ao desenho para saber como ele faz para conseguir isso.

O beagle Snoopy apareceu pela primeira vez em uma tirinha de outubro de 1950, criada por Charles M. Schulz. O autor tinha imaginado dar ao cachorro o nome de Sniffy, mas descobriu que já existia um personagem de histórias em quadrinhos chamado assim.

Nos dois primeiros anos, Snoopy era um cachorro como os outros cachorros são: andava sobre as quatro patas e fazia coisas caninas, tipo abanar o rabo e farejar o chão. Mas já em 1952 seus pensamentos começaram a aparecer em balõezinhos, ajudando o leitor a saber como Snoopy se sentia.

Ele tem vários comportamentos curiosos, como por exemplo dormir em cima do telhado da sua casinha, em vez de lá dentro. Seus melhores amigos são seu tutor, o menino Charlie Brown, e o passarinho amarelo Woodstock.

No especial de Páscoa, Woodstock não se envolve nos preparativos para a data especial porque está muito chateado com a situação de seu ninho, instalado num galho de árvore. Toda vez que chove, ele se transforma numa piscina, completamente alagado.

Para ajudar o amigo, Snoopy vai a uma loja de departamentos comprar uma casinha para ele. As crianças da turma o acompanham no passeio para comprar artigos de Páscoa, e também dar uma xeretada nas coisas legais que a loja vende —a cena das caixinhas de música é uma das melhores do desenho.

O Cãozinho da Páscoa Onde Apple TV +

Apple TV + Autoria Charles M. Schulz

Charles M. Schulz Produção Estados Unidos, 1974

Estados Unidos, 1974 Direção Phil Roman

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma