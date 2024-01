'Adultos travam muito as costas' e 'tiram dinheiro no banco': crianças definem o que é ser gente grande

São Paulo

Nesta semana, tivemos o Dia do Adulto (15). Não há registros de quando a data teria surgido, mas ela tem toda a cara de ter sido inventada por alguém de olho nos presentes que quem é pequeno ganha no Dia das Crianças. Caso você quisesse presentear um adulto pelo seu dia, você conseguiria reconhecê-lo no meio da multidão?

Quando é que alguém vira adulto? E, quando se chega a essa fase da vida, o que é que se faz? Quais as comidas que os adultos gostam? E as bebidas? Sobre o que eles conversam?

Como será que as crianças enxergam os adultos em casa e lá fora? - Nicola Katie/peopleimages.com/Adobe Stock

"Eles travam muito as costas", diz Lais A. P., 5 anos. "Os adultos são muito legais, mas de vez em quando são um pouco chatos. Eu amo os adultos."

Sua irmã Heloísa A. P., de 8 anos, lembrou uma parte importante da vida adulta no Brasil. "Quando os meninos viram adultos eles têm que fazer uma tarefa e talvez ser escolhidos para ser parte das Forças Armadas", conta. "Os adultos podem ter filhos e se casar, e ter sua casa e ter sua vida. E eles podem ter o próprio dinheiro, e ir no banco, e tirar naquela maquininha. É só apertar uns botões."

Veja abaixo o que elas e outras seis crianças, todas alunas da Escola Viva, pensam sobre os adultos e seus hábitos.

Isabel Z. S., 6 anos

Como os adultos se vestem?

Eu acho que os adultos se vestem de saia e blusa, short e blusa.

O que os adultos falam?

Eles falam de lojas, de supermercados, e só.

Do que os adultos gostam?

Os adultos gostam de falar e falar e falar e falar. Eles só falam, o dia inteiro.

O que os adultos bebem?

Vinho branco, cerveja, Coca-Cola, água sem gás e com gás.

Cecilia T. F., 6 anos

Como os adultos se vestem?

Normalmente eles usam bermuda e ficam sem blusa. As mulheres usam maiô na praia, e na cidade normalmente usam manga curta e um shorts ou uma saia.

O que os adultos falam?

Os homens adultos falam com uma voz mais grave, e as mulheres falam com uma voz mais aguda. Mas não sei o que eles falam.

Do que os adultos gostam?

Os homens gostam mais de futebol, e as mulheres gostam mais de ficar em casa, ou sair e ir em algum lugar, mas num lugar onde não tem muito barulho.

O que os adultos bebem?

As mulheres bebem muito mais água, e os homens bebem muito mais umas bebidas tipo vinho, e bebidas com produto.

O que os adultos comem?

A maioria dos adultos mais novos comem mais vegetais, e os mais velhos comem salgadinho. As mulheres comem mais frutas.

Quando alguém vira adulto?

Depois da adolescência. Com 30 anos.

Maria Júlia G. J., 5 anos

O que os adultos falam?

Eu já ouvi eles falando coisas que eu nem poderia imaginar e nem saber o que que é, às vezes em outra língua. Eles falam sobre as comidas.

Do que os adultos gostam?

Eles gostam o tempo inteiro de bater um papo. Eles também gostam das suas crianças.

O que os adultos comem?

Mamão. Eu sei que eles comem um negócio de um bacon que a vovó faz, que chama leitão à pururuca.

O que os adultos bebem?

Vinho e água. Mas as meninas tomam mais água. O papai acorda todo dia e toma café para ficar de bom humor.

Quando alguém vira adulto?

Na idade que os adolescentes começam.

Isabel C. M., 5 anos

Como os adultos se vestem?

Ué, igual às crianças! Com roupa.

⁠O que os adultos falam?

Cada dia uma coisa.

Do que os adultos gostam?

De conversar.

O que eles comem?

Eles gostam de comer o que criança não gosta. Adulto gosta de camarão, criança não gosta de camarão. Tem algumas que gostam, mas eu não gosto.

O que os adultos bebem?

Coca-Cola, Guaraná, cerveja….

Quando alguém vira adulto?

Quando tem uns 20 anos acho que é pré-adolescente. Depois do pré adolescente fica adulto.

Violeta G. B. L., 4 anos

Como os adultos se vestem?

Os meninos adultos usam camiseta, e as meninas usam vestido.

O que os adultos falam?

"Não".

Do que os adultos gostam?

De falar.

O que os adultos comem?

Salgados.

O que os adultos bebem?

Os adultos bebem cerveja, refrigerante e suco.

Quando alguém vira adulto?



Quando come um salgado. E cresce.

Francisco G. M., 5 anos

O que os adultos falam?

Os adultos falam "não" quando uma criança está fazendo uma coisa chata.

Do que os adultos gostam?

Eles gostam de tomar vinho. E eles gostam de dar mergulho no fundo do mar.

O que os adultos comem?

Eles comem carne, arroz e feijão. A mamãe gosta de berinjela. Eles não comem fruta igual às crianças.

O que os adultos bebem?

Cerveja, e alguns bebem Coca-Cola. Eles também gostam de beber suco de uva, leite de aveia e de vaca.

Quando alguém vira adulto?

Depois de jovem e adolescente. Quando fizerem o número certo de idade para virar adulto.

Lais A. P., 5 anos

O que os adultos falam?

Quando as crianças enchem o saco dos adultos, os adultos falam "Chega!".

Do que os adultos gostam?

De cozinhar, das filhas deles, de paz. Os adultos gostam de trabalhar em paz, de estar tudo arrumado. Acho que eles gostam disso.

O que os adultos comem?

Arroz, feijão, salada, carne, pizza de vez em quando. Acho que elas comem farofa e torta de limão.

O que os adultos bebem?

Cerveja, vinho, água, H2O e refrigerantes que não fazem bem.

Quando alguém vira adulto?

Você primeiro vira bebê, depois criança, aí pré-adolescente, adolescente e adulto. Aí entra na faculdade pra tentar conseguir um emprego e ser adulto.

Heloísa A. P., 8 anos

Como os adultos se vestem?

Em geral com roupas escuras. Os homens usam camisa e bermuda normalmente jeans, e as mulheres de camisa e calça.

O que os adultos falam?

Normalmente sobre a vida, a família e contam histórias bem malucas.

Do que os adultos gostam?

De dinheiro, de festas, de comprar coisas e do trabalho deles. E de ter filhos.

O que os adultos comem?

O mesmo que as crianças: lasanha, comida japonesa, arroz, feijão, macarrão… Talvez tenha algumas coisas que as crianças não podem comer e eles podem. E eles comem menos que as crianças (foi a vovó que disse isso).

O que os adultos bebem?

Vinho, cerveja, água, Gatorade, refrigerante, água com gás.

Quando alguém vira adulto?

Quando faz 18 anos. E quando para de crescer. Nas culturas indígenas tem alguns rituais para virar adulto. Eu acho que é quando nossos ossos param de crescer, e isso é no final da adolescência.

