Álbum 'Yellow Submarine', dos Beatles, completa 55 anos com fãs desde o berço

São Paulo

"Na cidade em que eu nasci, vivia um homem que navegava. Ele nos contou sobre sua vida na terra dos submarinos. Então, navegamos rumo ao sol até encontrarmos um mar verdinho, e vivemos em meio às ondas, no nosso submarino amarelo."

Essa história aí em cima é bem antiga e você com certeza a conhece. Foi inventada por ninguém menos que os Beatles, aquela banda de quatro caras formada na Inglaterra e que ficou famosa no mundo todo. O nome da história? "Yellow Submarine".

Desenho da capa do disco 'Yellow Submarine', dos Beatles - Reprodução

Ela faz parte de um disco com o mesmo nome lançado em 13 de janeiro de 1969, exatos 55 anos atrás, e que até hoje tem fãs adultos e crianças em todos os cantos do planeta. "Yellow Submarine", a música, já tinha sido lançada três anos antes, no álbum "Revolver", mas reapareceu no novo projeto, que reunia a trilha sonora do filme "Yellow Submarine", um desenho animado de julho de 1968.

A música que dá nome tanto ao disco quanto ao filme é cantada pelo baterista Ringo Starr. Paul McCartney, o integrante dos Beatles que esteve recentemente no Brasil fazendo shows, contou em entrevistas antigas que, para inventar a história, imaginou um marinheiro contando a alguns jovens sua vida e a do lugar onde morava. O resultado todo mundo conhece e sabe cantar.

"O que eu acho mais legal da história do 'Yellow Submarine' é a ideia de que a música pode transformar o ambiente, pode transformar as pessoas. A jornada que eles fazem tocando as pessoas e transformando tudo que é cinza em colorido, em um mundo melhor, sempre foi o que mais me atraiu, e também o que me fez querer, desde o início, mostrar para os meus filhos", diz o empresário de tecnologia Marcelo Crivano.

Ele e sua esposa Luciana Haag têm dois filhos: Benjamin, de 13 anos, e Nicolas, de 11. Quando o primeiro menino nasceu, o casal mandou imprimir na parede do quarto do bebê um submarino amarelo gigante. "Lembro de cantar músicas do disco para ele dormir", conta Marcelo.

"As primeiras músicas que eles cantaram foram 'Yellow Submarine', 'Eleanor Rigby' e 'Nowhere Man' [todas do disco "Yellow Submarine"]. Os dois tinham um bonequinho do Nowhere Man que adoravam e, nossa, perdi a conta de quantas vezes nós assistimos ao [desenho] 'Yellow Submarine' juntos! Depois, naturalmente, os dois viraram fãs dos Beatles."

O submarino, os Beatles e tudo que era desenho na animação "Yellow Submarine" é obra de Heinz Edelmann, um ilustrador e designer tcheco-alemão (1934-2009). Em 2005, quando foi receber um prêmio em Nova York, Heinz falou sobre sua carreira e contou que o projeto com os Beatles foi meio bagunçado. Ele se estressou porque não recebia boas orientações dos responsáveis –fora que nunca tinha feito uma animação na vida.

"De início os Beatles não estavam muito animados com o filme, pois tiveram uma participação muito pequena. Os personagens não foram nem ao menos dublados por eles. A ideia de fazer esses filmes geralmente partia dos empresários e produtores, que pressionavam a banda a compor novas músicas especialmente para isso, quando eles preferiam ter a liberdade de criar em seu próprio tempo", conta Ricardo Felício, da banda cover Beatles 4Ever.

"Porém, com o sucesso da animação ao longo dos anos, os integrantes perceberam que se tratou de uma obra muito significativa e admirada pelos fãs, sendo reproduzido em diversos produtos e artes que simbolizam a banda."

Ricardo diz que a música "Yellow Submarine" é uma das que não podem faltar nos shows de sua banda. "É um momento muito divertido em que a plateia canta junto com a gente. Devido ao sucesso com as crianças, criamos um espetáculo infantil inspirado na animação, com os personagens e músicas do filme, tendo até mesmo um submarino amarelo que cria vida no palco", afirma.

"O Yellow Submarine hoje é um símbolo muito forte na relação que nós temos com as crianças em casa", diz Marcelo, pai dos meninos Benjamin e Nicolas. "Ele sempre está lá quando a gente passa uns apertos na família, quando tem briga. Alguém sempre pega um Yellow Submarine que tem pela casa mostra pros outros e a gente dá risada. Ele virou uma referência da família para tudo que a gente ama, para tudo que a gente gosta."

