Canetas de ponta fina são boas para lettering e detalhes dos desenhos; saiba como cuidar delas

São Paulo

Na sala do Pedro P. G., de 11 anos, muita gente tem canetinhas de ponta fina daquelas boas para lettering, tipo de arte nas letras quando se vai escrever algo. Ele diz que ninguém tem ciúme das canetas e que todo mundo empresta para os amigos numa boa. "Até mesmo uma vez eu dei uma de presente para o meu amigo que perdeu o estojo", lembra Pedro.

"Agora, eu só tenho uma caneta de ponta fina. Eu tinha três, dei uma pro meu amigo, e uma acabou a tinta", diz. Para a volta às aulas, ele quer comprar três canetas de ponta fina. Embora sua cor favorita seja o amarelo, todas as novas serão pretas. "Eu não curto muito caneta fina de cores diferentes, eu prefiro só preta, para contorno."

Canetas de ponta fina da BIC - Divulgação

Assim como Pedro, muitas crianças e também adultos viraram fãs das canetas hidrográficas de ponta fina. A Faber-Castell, fábrica de produtos escolares alemã fundada há mais de 260 anos, lançou em 2014 no Brasil as Fine Pen, canetas de ponta fina e porosa, com 0.4 mm de espessura e ponteira metálica. Desde então, vem aumentando as opções de cores à venda, totalizando hoje em dia 60 tons.

A marca diz que vende milhares dessas canetas por mês, mas no período da volta às aulas esse número aumenta. Segundo o fabricante, as canetas de ponta fina são boas não só para técnicas de lettering, mas também para desenhos artísticos, estudos e anotações.

"Eu gosto delas por dois motivos", diz Janaina Tokitaka, ilustradora e escritora, autora de "Almoço de Família" (Companhia das Letrinhas) e outras dezenas de livros. "Primeiro porque acho que elas registram muito bem o movimento de linha da mão, por ser bem fininha."

"Mas o motivo pelo qual eu mais gosto delas é que eu as uso para as linhas quando eu vou fazer um livro em aquarela. E a aquarela é uma cor muito transparente, muito translúcida, então, se você coloca uma linha muito grossa, ela pesa e fica esquisita, fica aquele pretão que não casa bem com a leveza da aquarela. E essa canetinha bem fininha complementa maravilhosamente bem, define a figura que você está desenhando sem pesar."

Janaina lembra que, quando era criança, já amava esse tipo de canetinha. "Eu já sabia delas porque eram vendidas nas papelarias da Liberdade [bairro de São Paulo com produtos orientais]. As linhas muito fininhas chamam atenção, acho que é por isso que as crianças gostam. Você consegue desenhar cílios e cabelos, por exemplo, fazer minidetalhes do desenho", afirma.

A BIC também lançou uma linha de canetinhas em 2017. As Intensity Fina foram pensadas para escrita colorida e divertida, de acordo com o fabricante, e têm como principais consumidores jovens e jovens adultos, dos 13 aos 28 anos. Ainda assim, são um item que costuma fazer parte da lista de material escolar desde o 2º ano do ensino fundamental.

De acordo com a BIC, dá para tomar alguns cuidados para que as canetinhas durem por mais tempo. Recolocar a tampa logo após o uso, por exemplo, ajuda a evitar que a tinta seque, além de manter a pontinha protegida. Também é legal deixar as canetas na posição vertical, para garantir que a tinta esteja sempre próxima da ponta, e evitar deixá-las em lugares com luz direta do sol ou temperatura extrema.

A Faber-Castell também recomenda que, por mais resistentes que as canetinhas sejam, se tome cuidado com a força aplicada na hora de desenhar ou escrever. Apertá-las demais contra o papel pode estragar a pontinha e prejudicar o traço.

