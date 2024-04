Desafios de Matemática: será que você entende tudo de números primos?

São Paulo

Este é um jogo com fichas numeradas de 1 a 10, como se vê abaixo.

Imagem do Desafio de Matemática da Folhinha - Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

O jogo consiste em organizar as fichas em um formato circular, de modo que a soma dos números de quaisquer duas fichas que se encostarem seja um número primo.

Por exemplo:

Imagem do Desafio de Matemática da Folhinha - Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

Como você organizaria todas as fichas de acordo com as regras do jogo?

(Veja a resposta abaixo)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Solução

Este desafio apresenta diversas soluções. Abaixo, mostraremos uma delas.

Solução do Desafio de Matemática da Folhinha - Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

Encontre este e outros quebra-cabeças no portal da Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) realizada pelo Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada). Este desafio foi elaborado por uma equipe da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).