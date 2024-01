Aprenda a montar três tipos de cabaninha e 'more' nelas até o fim das férias

Não olhe agora, mas o fim das férias está logo ali, escondido atrás daquela pilha de material escolar novinho em folha, e pronto para atacar. Todo mundo sabe que, quando ele aparece, não há como escapar.

Mas, como ainda faltam alguns dias (com um feriado junto) para isso acontecer, a Folhinha traz uma sugestão: que tal se esconder do mundo temporariamente dentro de uma cabaninha?

Para construir o seu "forte", você vai precisar de materiais encontrados na sala e nos quartos de casa. Aa ideias abaixo foram publicadas originalmente no site da Ikea, uma loja de móveis sueca, durante a pandemia de Covid-19.

Antes de qualquer coisa, avise aos responsáveis que você pretende dar início à bagunça e peça a ajuda de um deles para arrastar ou tirar coisas de lugar. Cuidado também com os objetos que podem quebrar.

CASINHA

1 mesa

1 lençol, cobertor ou colcha grande, ou 2 pequenos

livros

pregadores de roupa

Cubra a mesa com o lençol, cobertor ou colcha, deixando a mesma quantidade de tecido cair para os dois lados. Afaste as bordas um pouquinho dos pés da mesa, para dar mais amplitude à sua cabaninha. Apoie essa barra do tecido com livros pesados. Caso você só tenha dois lençóis ou cobertores pequenos, você pode uni-los no topo do forte, usando os pregadores de roupa para isso. Decore o interior da sua cabana com seus objetos favoritos.

CASTELO

4 cadeiras

1 cabideiro/mancebo

1 lençol, cobertor ou colcha grande

tapete (opcional)

pregadores de roupa

Coloque as cadeiras de costas umas para as outras, sendo duas de cada lado e com um espaço bom entre as fileiras. O tapete pode servir de medida para essa distância. O cabideiro vai no meio deste espaço —ele vai servir como um mastro para o lençol não despencar por cima de tudo. Os pregadores vão ajudar a manter o tecido no lugar: coloque-os segurando tudo e presos aos encostos das cadeiras. A decoração pode ter objetos bonitos, brinquedos e coisas confortáveis.

CAVERNA

1 poltrona

1 lençol, cobertor ou colcha

livros

Sua caverna vai ser construída nas costas da poltrona. Enfie o tecido no vão entre o encosto e o assento dela, para ficar firme e não soltar. Estique o lençol ou colcha de forma que se crie um espaço embaixo dele. Os livros vão ajudar a segurar o pano do outro lado. Decore com brinquedos, almofadas e o que mais tiver vontade.

