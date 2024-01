Livro 'Como Desenhar (Quase) Tudo' ensina até quem acha que não tem talento

São Paulo

"É muito difícil quando temos uma má experiência com algo, né?", diz a ilustradora japonesa Chika Miyata sobre um sentimento comum a muitas pessoas que tentam aprender a fazer algo novo e acabam falhando. Às vezes, esse começo pode despertar vergonha e frustração, e tem que desista por causa disso.

Mas Chika Miyata acha que sempre vale a pena insistir —no caso dos desenhos (que são a sua área de interesse e sua profissão), ela afirma que ter um bom professor, com um gosto parecido, pode ajudar muito quem sonha saber desenhar.

Dar essa forcinha a quem quer aprender foi um dos motivos que levaram Chika Miyata a escrever o livro "Como Desenhar (Quase) Tudo", publicado no Japão em 2013, e que agora chega ao Brasil pela editora Caixote.

A autora falou com a Folhinha sobre o lançamento e sobre dicas para desenhar melhor. Como ela é japonesa, tivemos a ajuda do tradutor Gustavo Kim Tsutiya, que também assina a tradução do livro.



O livro é para todo mundo ou só para aqueles que já sabem desenhar um pouquinho?

Ele é para todos. Não é necessário saber desenhar. Este livro ensina como desenhar seguindo apenas alguns passos. Esvaziem a mente e tentem desenhar sem se preocupar em como vai ficar.

E as instruções deste livro não são o único caminho. É muito interessante como, mesmo vendo e tentando seguir um mesmo desenho, o jeito de colorir e fazer as linhas é diferente para cada pessoa, e o desenho final vai ficar com a cara de quem desenhou.

Por que às vezes tentamos desenhar e não conseguimos?

É muito difícil quando temos uma má experiência com algo, né? Sem dúvidas, os gostos de quem está ensinando vão refletir sobre cada desenho, então acho importante encontrar alguém que combine com você [como professor]. Acredito que as experiências podem mudar de acordo com quem nos ensina.

Quais são as coisas mais fáceis do mundo de desenhar?

Acho que as coisas que estão na nossa frente, especialmente se forem coisas de que gostamos. Coisas mais ou menos de um tamanho que caiba em cima de uma mesa. Elas não se mexem e podemos pegá-las na mão e observá-las por todos os ângulos.

Outra ideia é desenhar um círculo, um triângulo ou um quadrado, por exemplo. Dá para transformá-los em vários desenhos –experimente desenhar olhos, nariz e boca para transformá-los em um rosto.

E quais as mais difíceis?

Acho que animais que se movem rapidamente, como peixes, são difíceis porque eles se escondem e, de acordo com o ângulo, mudam bastante. Quando vou desenhar peixes, eu tiro fotos de alguns ângulos fáceis e também olho fotos em livros como referência.

Eu adoro desenhar animais, mas é bastante difícil quando eles estão se mexendo e se escondendo.

Como você aprendeu a desenhar?

Eu aprendi a desenhar depois que me formei na faculdade e me tornei uma ilustradora. Eu não fiz faculdade de artes. Achava divertido desenhar desde criança, e quando descobri a profissão de ilustradora no ensino fundamental, quis me tornar uma.

Graças aos meus amigos, que eram gentis e elogiavam meus desenhos, eu agora consigo trabalhar desenhando. Não acho que sou uma ilustradora que desenha bem, mas acho que meus desenhos fazem as pessoas se sentirem bem, sorrirem e terem vontade de desenhar também.

Na escola de desenho que frequentei, eu aprendi que não importa desenhar bem ou mal.

Por que desenhar é tão legal, especialmente quando somos crianças?

Acredito que nascemos gostando de desenhar. Mesmo que ninguém tenha nos ensinado, ao pegar nas mãos materiais como tinta, giz e caneta ficamos encantados e nos sentimos livres.

Mesmo que não consigamos nos comunicar com palavras, podemos expressar nossos sentimentos através de desenhos. Nos divertirmos é o mais importante, não importa se fazemos aquilo bem ou mal.

Dentre os adultos que participaram dos meus workshops, havia pessoas que disseram que gostavam de desenhar, mas que pararam depois de ouvir de amigos, da família ou de professores que não eram bons.

Não acredite quando alguém diz que você não é bom em algo. Mesmo que um especialista diga que seu desenho não é bom, vão existir muitas pessoas que vão achar seus desenhos ótimos.

