Manicure dá 7 dicas para quem quer pintar as próprias unhas sem sair de casa

São Paulo

Corta, lixa, lustra, pinta. "Que cor vai ser hoje?", pergunta a moça sentada no banquinho, com a toalhinha no colo e equipamentos na mão. Lá vem a dúvida se hoje é dia de azul, roxo ou branquinho, ou mesmo daquele laranja que brilha no escuro. Alguém oferece um suco ou um chá, e tudo na experiência de fazer as unhas no salão vira uma grande festa.

Mas, como este é um luxo que custa dinheiro e tempo, vale lembrar que não é preciso tudo isso para se divertir e se sentir bonito. Dá para pintar e embelezar as mãos em casa mesmo, sozinho ou com os amigos.

Menina de unhas pintadas de azul - Bruno Santos/Folhapress

Quem dá a letra é a manicure Vick Florez, da Vick Florez Nails, em São Caetano do Sul. Nesta semana, a profissão dela é celebrada com o Dia da Manicure (18) —foi nesta data que, em 2012, a ocupação foi reconhecida pela lei como um trabalho oficial.

Vick é manicure já há quase 15 anos. Ela diz que a principal dica para quem quer fazer as unhas em casa é não ter pressa. "Também é importante usar a criatividade. Este é um momento divertido, e a prática vem com o tempo", afirma. Com isso, não vale achar que a pintura vai ficar perfeita logo de cara —é preciso treinar.

Também é importante lembrar que esmaltes só devem ser usados por crianças a partir dos 4 anos de idade, de acordo com a dermatologista Julia Peres, graduada pela USP (Universidade de São Paulo). E, mesmo os que já podem usar o produto precisam saber que o esmalte adequado é o à base de álcool, que sai com água. A partir dos 12 anos já dá para usar esmaltes comuns.

Tirar a cutícula? Nem pensar. Essa é uma decisão a ser tomada lá na frente, na adolescência ou na fase adulta, quando já se tem discernimento para levar em consideração os prós e contras. E, para remover o esmalte ou limpar os cantinhos da pintura, escolha produtos à base de óleo, sem acetona.

Veja abaixo as dicas de Vick Florez para uma bem-sucedida manicure em casa.

Antes de tudo e com a ajuda de um adulto, corte e lixe as unhas. Ou, se preferir, apenas lixe-as no formato que desejar. Deixe-as limpinhas para receber a esmaltação, sem sujeiras nem poeira da lixa. Escolha uma cor legal. Ainda com a ajuda do adulto, chacoalhe o frasco para o produto se misturar lá dentro. O pincel deve ser passado uma ou duas vezes em casa unha. Essa quantidade vai depender da cor escolhida (algumas cores mancham quando são passadas só uma vez) e do poder de cobertura de cada esmalte. Antes de passar o pincel pela segunda vez, espere alguns segundos. O ideal é que as unhas fiquem com uma boa cobertura, para deixar a cor mais realçada. Então, caso precise, passe até mesmo mais que duas demãos (camadas). Para tirar o excesso de esmalte dos cantinhos, faça como você achar melhor e mais prático. Uma boa ideia é pintar e ir contornando a partir da segunda demão. Como estamos usando esmaltes a base de água, os excessos podem ser removidos com um pouco de algodão enrolado no palitinho e molhado na água e sabão. Caso o esmalte já aplicado na unha sofra algum acidente e fique marcado, com bolinha etc, o melhor é removê-lo daquela unha e começar a pintura de novo. Assim, há mais chances de ele ficar uniforme.

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma