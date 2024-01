USP oferece curso gratuito para ensinar garotas de 8 a 18 anos a criar aplicativos

São Paulo

Quem tem vontade de transformar ideias em aplicativos agora pode aprender mais sobre o assunto em um curso. O ICMC (Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação) da USP (Universidade de São Paulo) vai oferecer 75 vagas para garotas de 8 a 18 anos em uma escola de verão gratuita e online: a Technovation Summer School for Girls.

Todas as atividades serão realizadas remotamente de 17 de fevereiro a 13 de abril. Para se inscrever, basta se identificar como o gênero feminino (englobando transexuais e não-binários), possuir uma conta do Gmail e acesso à internet, além de um computador e um smartphone.

As inscrições devem ser realizadas no sábado, 20, a partir das 14 h (horário de Brasília), durante um evento online que será transmitido pelo Youtube, no canal do Grupo de Alunas de Ciências Exatas do ICMC.

O projeto pretende apresentar métodos inovadores e estimular habilidades relacionadas a empreendedorismo, trabalho em equipe e à arte de falar em público. As participantes também serão encorajadas a participarem do Technovation Girls, uma competição global de tecnologia e empreendedorismo para meninas.

Realizada desde 2018 pelo ICMC, a escola de verão já contemplou mais de 600 participantes.

Gratuitas, todas as atividades da escola de verão serão realizadas neste ano de forma online - Reinaldo Mizutani/Divulgação

Segundo a professora Kalinka Castelo Branco, coordenadora da iniciativa, 80% das vagas serão destinadas a estudantes de escolas públicas e 20% de alunas da rede privada.

Para explicar a importância de uma menina de 8 anos já fazer parte de um curso como esse, a professora conta o que acontece quando o ICMC leva ações para as escolas públicas.

"Colocamos um robô nas mãos da criança em uma sala de aula, em um grupo com meninos e meninas, para manusearem, fazerem experimentos. O que observamos é que entre as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental a disputa é de igual para igual. Por exemplo, se a menina pega o robozinho e o menino vai pegar, ela fala 'Não, agora é a minha vez'. Então, o que a gente percebe é que as meninas, quando têm essa idade de 8, 9 anos, acreditam que são capazes."

A professora afirma que, no entanto, ao fazer o mesmo experimento no ano seguinte, quando o menino pega o robô, a menina se retrai. "Ela não fala mais que é a vez dela. Então, temos que intervir", diz a professora Kalinka.

"Mesmo que nesta idade ela não desenvolva propriamente um projeto. pelo menos saberá que é capaz de fazer. Além de ter contato com a área, para ver que não é um bicho de sete cabeças e que elas fazem parte desse mundo da computação, que são capazes de desenvolver, não apenas utilizar. Precisamos de mais mulheres nessa área."

Na edição de 2021 da Technovation Girls,uma das equipes formadas pela Technovation Summer School for Girls do ICMC conquistou o primeiro lugar na modalidade júnior da regional da América Latina.

O time criou o aplicativo batizado de Diana, em homenagem à personagem da Mulher Maravilha, cujo objetivo é ajudar mulheres a saírem da condição de violência doméstica.

"Quebrar estereótipos é algo que está mais frequente na sociedade e me sinto muito feliz em fazer parte disso. Nós podemos fazer o que quisermos", disse Adrielly I., uma das integrantes.

Como faço a inscrição?

As inscrições devem ser realizadas em conjunto com um responsável no sábado (20), a partir das 14h (horário de Brasília), durante um evento online que será transmitido pelo Youtube, no canal do Grupo de Alunas de Ciências Exatas do ICMC.

As inscrições para concorrer a uma das 75 vagas ocorrerão no sábado, 20, a partir das 14 h, durante evento online - Reinaldo Mizutani/Divulgação

Como as vagas para a escola de verão costumam se esgotar rapidamente —esta será a sexta edição da iniciativa e a quarta que ocorrerá de forma totalmente remota— as organizadoras recomendam que as interessadas participem do evento online e façam as inscrições assim que o formulário for divulgado.

Também sugerem que se tenha os documentos da interessada em mãos. A expectativa é de que as vagas se esgotem antes do final da transmissão ao vivo.

Durante a seleção das participantes, será solicitado um "vídeo de motivação" em que as garotas devem usar habilidades criativas para revelar por que desejam participar do projeto.



