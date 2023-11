Estudantes visitam Redação da Folha e fazem perguntas sobre rotina do jornalismo

São Paulo

Como se faz para passar notícias tristes, como as que falam de guerras, para as crianças leitoras? Foi trazendo perguntas dessa natureza que alunos entre 10 e 15 anos da escola Professor Josué de Castro chegaram à Redação da Folha na última semana, em uma visita que faz parte do projeto de educação midiática da revista Qualé.

A revista é uma publicação jornalística que, assim como a Folhinha, leva informação e entretenimento ao público infantojuvenil. Educação midiática é a ideia de preparar as pessoas —sejam elas crianças ou adultos— para desfrutar do ambiente midiático, ou seja, das mídias digitais e impressas que existem no Brasil e no mundo.

Estudantes de escola municipal de São Paulo durante visita à Redação da Folha - Danilo Verpa/Folhapress

Com isso em mente, os visitantes conheceram as instalações da Folha: o ambiente em que trabalham os jornalistas, suas mesas, as editorias (que é como se chamam os setores que cuidam cada um de um tema diferente dentro de um jornal), as salas de reuniões e até mesmo a área reservada ao lanchinho da tarde, com a venda de café e guloseimas.

Depois, os alunos tinham uma conversa agendada com a editora da Folhinha, Marcella Franco, que os recebeu na sala chamada de aquário —é uma área grande toda envidraçada, com uma mesa enorme no meio, rodeada de cadeiras, e que tem esse nome porque, quando se olha de fora, parece que todos que estão lá dentro são peixinhos em uma redoma transparente.

"Como é trabalhar em um grande jornal?", quis saber o aluno Rafael no início da entrevista. Depois dele, Jonathas perguntou como é que se faz para ser um jornalista, e todo mundo ficou sabendo que é preciso primeiro terminar de cursar a escola, e então entrar em uma faculdade, onde vão ser ensinadas as técnicas necessárias ao trabalho de um profissional desta área.

Manuela levou a pergunta sobre o que faz um editor, que é o funcionário de um jornal, revista, TV ou rádio que fica responsável por coordenar uma equipe de repórteres e colunistas que vão escrever notícias e textos variados sobre o assunto que aquela editoria cobre. "Cobrir", por sua vez, é o verbo que se usa para mostrar que um jornalista trabalha falando sobre um determinado tema.

Alice se preocupou em saber se jornalistas têm rotinas corridas, quantas horas por dia costumam trabalhar, se podem precisar trabalhar nas madrugadas e aos finais de semana. Ela e seus colegas entenderam, então, que sim, em lugares que dão notícias diariamente é preciso haver profissionais de plantão, como os médicos nos hospitais. E isso inclui até mesmo o Natal e o Réveillon, por exemplo.

Houve também perguntas sobre inteligência artificial, redes sociais e novas plataformas, mostrando que os alunos da EMEF Professor Josué de Castro andam conscientes do universo tecnológico que os cerca. Eles estavam acompanhados de uma equipe da Qualé, coordenada pela editora Maria Clara Cabral, e do professor da turma, Leonardo Cardeal.

TODO MUNDO LÊ JUNTO

Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educador