Hotel cinco estrelas é todo dedicado às princesas e rainhas da Disney; veja

Coupvray (França)

Dormir na suíte da Elsa, de "Frozen", tirar fotos vestido de Cinderela, comer as mesmas coisas que Tiana come em seu filme "A Princesa e o Sapo". Estas são apenas algumas das coisas a que os hóspedes de um novo hotel na Disney de Paris têm direito.

O Disneyland Hotel, na verdade, já existe desde 1992, mas passou por uma reforma recentemente e foi reinaugurado há um mês com uma nova proposta. Agora, a ideia é que ele seja o hotel oficial de todo mundo que se identifica com as princesas, príncipes e rainhas da Disney, e que quer viver alguns dias no universo deles.

Suíte de luxo inspirada em 'Frozen' tem até piano de cauda na sala - Divulgação

Logo na entrada, um tapete vermelho leva os visitantes até o lobby, que é como se chama a recepção de um hotel. Este espaço é inspirado nas bibliotecas dos castelos franceses, misturando tons dourados a materiais nobres. A escadaria principal é ótimo cenário para as primeiras fotos da viagem.

Personagens como Rapunzel e Jasmine costumam aparecer por lá para dar as boas-vindas a quem chega –com sorte, elas vão até mesmo convidar para uma coreografia rápida. Quem olhar para cima verá um grande lustre em formato do castelo da Bela Adormecida feito na República Tcheca com 12 mil peças de cristal da Boêmia.

O hotel tem 487 quartos e suítes temáticas. Eles podem ter tons de azul e prata, tipo os de "Frozen", ou cores parecidas com a das pérolas, com dossel (aquela cortininha) iluminado sobre as camas.

No Disneyland Hotel há uma área chamada The Castle Club, onde as crianças são as grandes estrelas —e são tratadas feito reis e rainhas. Ela fica nos dois últimos andares, tem elevador privativo e uma área de check-in exclusiva, além de café da manhã todos os dias com as princesas.

O quarto maior (e mais caro, claro) do Disneyland Hotel fica dentro deste The Castle Club. É a Princely Suite Frozen, com 1.200 metros quadrados. Tem sala de jantar, cozinha, banheiro e varanda com vista para o castelo da Bela Adormecida, além de piano de cauda. Uma noite ali custa 10.300 euros, ou mais de R$ 55 mil.

Tão reais quanto, mas com preço mais em conta, são as suítes Royal Frozen, que tem lareira com os retratos das irmãs Anna e Elsa e janela com vista para um floco de neve que brilha durante todo o ano, até no verão; e a suíte da Bela Adormecida, onde fica exposto um vestido que muda de rosa para azul e uma réplica do armário Madame de La Grande Bouche.

Quem leva a realeza muito a sério pode passar por uma customização com maquiagem, cabelo, unhas, fantasias e acessórios de príncipes e princesas a qualquer momento do dia. Depois de pronta a produção, uma foto é tirada e emoldurada em grande estilo.

O cardápio é cheio de coisas chiques que os adultos conhecem e podem gostar, como lagostas e ostras. O spicy cajun shrimp, por exemplo, é uma homenagem a Louisiana, terra natal da princesa Tiana, de "A Princesa e o Sapo".

A qualquer momento, uma música ecoa e a Fada Madrinha da Cinderela aparece num piscar de olhos. Junto de outro personagens da Disney, ela vem para abraçar as crianças, sorrir e fazer selfies com quem se interessar.

Natacha Rafalski, presidente da Disneyland Paris, disse durante a festa de reabertura do Disneyland Hotel, em 25 de janeiro, que ele é um bom lugar para as famílias. "Estamos entusiasmados em revelar a propriedade cinco estrelas que celebra a realeza da Disney", afirmou.

Outra informação importante que circulava lá na Disney Paris é a de que Elsa, de "Frozen", deve ganhar um parque só dela no Walt Disney Studios Park em breve. É esperar para ver.

A jornalista viajou a convite da Disney Paris

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO



Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma