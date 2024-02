Sofrimento e medo no primeiro dia de aula são tema de livro para crianças

São Paulo

Todo dia de aula era a mesma coisa: Mimosa chegava à escola e imediatamente começava a gritar, desesperada. Ela pedia que seus pais não a deixassem lá sozinha. E Mimosa, imagine, nem estava sozinha de verdade, porque havia várias outras crianças na sua sala e em todas as outras, além de muitos adultos que estavam lá só para cuidar delas.

Sabe o que os pais de Mimosa faziam quando chegavam em casa? Festejavam sua ausência, dançando e cantando pela sala? Claro que não. Os pais dela voltavam da escola e também choravam, tristes porque tinham deixado Mimosa naquelas condições.

Ilustração do livro 'Nem Sonhando!', de Beatrice Alemagna - Divulgação

"Aquela dor real em seus olhos e o pânico de ser abandonada nos abalava", lembra Beatrice Alemagna, mãe de Mimosa, que se inspirou na história de sua filha pequenininha para escrever o livro "Nem Sonhando!". Nele, uma morceguinha extremamente fofa, com asas cor-de-rosa neon, não quer ir para a escola de jeito nenhum.

Beatrice é italiana, tem 51 anos, e desde os 8 anos de idade já havia decidido que, quando crescesse, seria "pintora e escritora de romances". Sua personagem favorita era Pippi Meialonga, criada pela sueca Astrid Lindgren. Pois o sonho de Beatrice virou realidade, e hoje ela tem dezenas de livros publicados e traduzidos.

Estes livros têm sempre ilustrações que parecem estar frescas na página, como se a autora tivesse acabado de fazê-las ali, à mão. Isso se deve às técnicas que Beatrice usa, e aos materiais que escolhe para desenhar: aquarela, lápis pastel, giz de cera e o rosa fluorescente. "É uma das minhas cores preferidas", diz, em entrevista à Folhinha.

Em "Nem Sonhando!", a morceguinha Catarina resiste muito, mas muito, muito mesmo, à ida à escola naquele primeiro dia. Os pais vão tentando puxá-la para fora de casa até que ela dá um berro bem alto e algo surpreendente acontece.

'Nem Sonhando!', de Beatrice Alemagna, fala sobre como os primeiros dia de escola podem ser difíceis quando se é pequenininho - Divulgação

"Um dia, comecei a imaginar o que aconteceria se pudéssemos ficar realmente com nossa filha Mimosa. Como nos tornar invisíveis. E a história da morcega Catarina nasceu", explica Beatrice. No livro, o grito de Catarina faz com que seus pais possam acompanhá-la à escola, excepcionalmente.

E as coisas que eles vão viver juntos nas aulas e no recreio vão fazer todo mundo perceber algo importante: por mais que se possa ter vontade de mudar a ordem das coisas como elas são na infância, no fim das contas há um motivo para elas serem assim —e esse motivo não é de todo mau.

"Nem Sonhando!" é uma história acima de tudo engraçada, mas muito sensível porque entende que ir para a escola quando ainda se é pequenininho pode, sim, ser muito difícil. "Durante o primeiro ano de escola, as crianças associam a chegada à sala de aula a uma espécie de abandono. É assustador deixar os pais pela primeira vez e não saber se eles realmente vão voltar", afirma Beatrice.

"As crianças têm medo de ficar sozinhas, de deixar o ninho familiar. Isso porque elas nunca tiveram a oportunidade de se desenvolver sozinhas na sociedade, e muitas vezes nem mesmo foram deixadas sozinhas com outras crianças."

Não é à toa que, nas páginas em que o leitor é apresentado aos colegas de classe de Catarina (todos morceguinhos como ela), um parece mais aterrorizado e triste que o outro. O bom é que este sentimentos difíceis de lidar vão passando rápido, e já no meio da história os personagens estão se divertindo, enquanto Catarina se contorce para lidar com seus pais literalmente debaixo de suas asas.

Nem Sonhando! Preço R$ 59,90 (48 páginas)

R$ 59,90 (48 páginas) Autoria Beatrice Alemagna

Beatrice Alemagna Editora Companhia das Letrinhas

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma