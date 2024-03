Para virar um cientista, o melhor começo é ser alguém curioso e fazer perguntas

Sabe quando você pensa em um cientista? Bem, se você não pensa em cientistas frequentemente, chegou a hora de fechar os olhos e imaginar um cientista. Que tipo de cientista você imaginou?

Aposto que você não imaginou uma criança, como a maioria das pessoas não imagina. Talvez isso aconteça porque sempre associamos a ciência a algo muito importante e que apenas pessoas mais velhas podem entender.

Meninas também podem ser cientistas, sabia? - Sophie - stock.adobe.com

Mas isso não é verdade! Ao longo da história, muitos jovens e inclusive muitas crianças contribuíram para os avanços científicos.

Por exemplo, se viajássemos para a França no ano de 1639, quase 400 anos atrás, encontraríamos um jovem de 16 anos chamado Blaise Pascal. Esse jovem foi a primeira pessoa a inventar uma calculadora no mundo.

Agora, se fôssemos para a Itália de 1500, conheceríamos um jovem cientista de 19 anos chamado Galileu Galileu, que foi um dos responsáveis por melhorar o telescópio e auxiliar na descoberta das crateras na Lua. Sim, a Lua possui várias crateras (ou buracos) na sua superfície.



Eu sei que os exemplos acima são de adolescentes e não de crianças, mas calma que chegaremos a elas muito em breve. Antes disso, vamos pensar sobre esses jovens que descobriram coisas tão legais. Eles provavelmente se interessaram pelos mistérios do mundo quando ainda eram crianças. E, ao longo do tempo, seguiram estudando e procurando respostas para suas dúvidas.

Por isso, se você tem alguma dúvida, você deve tentar procurar as respostas. As respostas estão em todas as partes: em livros, com seus professores, com algum adulto, nos jornais etc. Por isso, nunca deixe sua curiosidade para trás.

E, se você seguir procurando respostas, talvez encontre um dente de mastodonte. Como assim?

Bem, foi isso que aconteceu com um menino de 9 anos no estado do Michigan, nos Estados Unidos. Phillip Stoll encontrou esse tesouro enquanto caminhava por um riacho perto de sua casa. Ele tropeçou neste dente de mastodonte com 20 cm de comprimento. Os mastodontes são primos distantes e pré-históricos dos elefantes.

Já o canadense Nathan Gray, de 10 anos, tornou-se a pessoa mais jovem no mundo a descobrir uma supernova. Uma supernova é uma estrela em explosão, e foi isso mesmo que Nathan descobriu após observar o céu por seis meses durante todas as noites.

Seja um dente de mastodonte ou uma estrela em explosão, a ciência está em todas as partes e por todos os lados, basta que você procure por ela. Não importa se você tem 5 anos, 10 anos ou 20 anos, saiba que a ciência é feita por pessoas que possuem curiosidade.

Se você tem curiosidade, você poderá se tornar um cientista. Ou será que você já é um cientista?