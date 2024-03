Saiba como é a exposição imersiva sobre Ziraldo no CCBB do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Um menino de camisa amarela, bermuda e tênis, que tem como acessório indispensável uma panela na cabeça. Não precisa ter nascido nos anos 1980 para saber que estamos falando do Menino Maluquinho, o personagem criado há mais de 40 anos por Ziraldo.

Neste mês, o Maluquinho saiu dos desenhos e ganhou "vida" como um boneco de seis metros de altura, inflado no jardim do CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), na região central do Rio de Janeiro. O balão gigante faz parte da exposição "Mundo Zira - Ziraldo Interativo", inaugurada no último dia 6.

Boneco inflável do personagem Menino Maluquinho erguido em frente ao CCBB no centro do Rio de Janeiro como parte da exposição sensorial 'Mundo Zira - Ziraldo Interativo'. - Eduardo Anizelli-07.mar.2024/Folhapress

Dentro do CCBB, no quarto andar, o público tem a chance de interagir não só com o Menino Maluquinho, mas com toda a Turma do Pererê, entre outros clássicos do escritor e cartunista Ziraldo, que hoje tem 91 anos.

Com oito instalações, a mostra passou primeiro por Brasília, onde atraiu 65 mil visitantes. O percurso começa com "Flicts", o primeiro livro infantil de Ziraldo, publicado em 1969, que fala sobre autoaceitação e valorização da diferença.

Nesta área, o visitante se transforma em uma espécie de maestro que vai comandar história. Isso porque para "passar" as páginas é preciso usar as mãos com movimentos que lembram o de um regente de orquestra, tudo embalado por uma música composta especialmente para a obra pelo cantor e compositor Sérgio Ricardo.

"O que acha de colocarmos aqui?", perguntava a médica Isabel Almeida para a filha Beatriz, de 4 anos, no dia em que a Folhinha visitou a exposição. A mãe ajudava a pequena a criar as páginas de história em quadrinhos do Menino Quadradinho —que ganhou esse nome por ser apaixonado pelos quadrinhos.

No espaço, há diversas placas de ímãs em formato de balões de falas permitem que o visitante ajude a "escrever" a história do personagem.

"Num mundo tão tecnológico em que estamos vivendo, tem sido difícil a criança se interessar por conteúdos antigos como livros, contações de histórias e exposições. Então, é muito interessante essa proposta que estamos vendo aqui, com tudo colorido e muito bonito, além dessa interatividade", disse a mãe de Beatriz, enquanto a filha puxava seu braço para ir para a próxima área da mostra.

Meninas brincam com balões do Menino Quadradinho em exposição do cartunista Ziraldo no CCBB do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli-07.mar.2024/ Folhapress

Com a interatividade misturada à arte, a mostra tem conquistado crianças que nasceram quando as obras de Ziraldo já completavam meio século. Também vem trazendo nostalgia para os adultos que cresceram com os personagens.

"Eu e meus irmãos éramos apaixonados por Ziraldo. Lembro que, toda vez em que íamos visitar nossa família em Minas Gerais, parávamos na cidade onde ele nasceu, em Caratinga, para ver a estátua do Menino Maluquinho. Era sempre uma festa e isso marcou nossa infância", contou a professora e bailarina Maria Clara Andrade, 30 anos, que levou a filha Catarina para conferir a exibição.

A menina de 1 ano estava concentrada em uma das atrações que faz sucesso com as crianças pequenas. O espaço reúne telas em que os personagens da turma do Maluquinho aparecem com o corpo dividido entre cabeça, tronco e pernas, que devem ser encaixadas —ou não.

"O mais interessante da exposição é a forma com que a obra de Ziraldo, um artista tradicional da nossa literatura, alcança as crianças dessa nova geração tão conectada", avaliou a professora. Ela disse que se preocupa com o uso de telas pelas crianças. "Aqui esse recurso foi muito bem utilizado a favor da arte, eu adorei", afirmou.

Os adultos que visitavam a exposição pareciam gostar bastante das mesas de colorir digitalmente, em que podiam dar novos tons para as criações de Ziraldo.

Mostra 'Mundo Zira' conta com uma jornada imersiva, com áreas temáticas dedicadas aos clássicos de Ziraldo. - Eduardo Anizelli-07.mar.2024/ Folhapress

"É interessante pensar nas filas que se formavam nas Bienais [do Livro] com pessoas de uma família inteira com seus livros debaixo do braço para ele autografar. Todos tinham essa relação muito afetiva com ele", diz a filha de Ziraldo e curadora da exposição, Daniela Thomas, sobre a carreira do pai.

"E essa exposição mostra que Ziraldo segue alinhado com seu tempo e continua relevante para essa nova geração de crianças, que gosta de participar das coisas."

A recepcionista Aline de Fátima, 44 anos, e o marido Nilo Jorge, 50, conheceram as histórias de Ziraldo quando crianças. Eles passaram o gosto pela literatura para o filho de 23 anos, e agora para a filha mais nova, Sofia, de 2 anos.

"Essa é a primeira exposição a que trazemos a Sofia e estou emocionada vendo ela interagindo com os personagens que eu adorava quando era criança", disse Aline, enquanto assistia a filha pular em bolas marcadas no chão em frente a uma tela.

Nesta instalação, a pessoa pisa em cada uma dessas bolas e reproduz um som correspondente às onomatopeias, como "pá-pum!'" usadas para representar barulhos nos gibis.

As onomatopeias usadas nos gibis para representar barulhos é uma das atrações da exposição sensorial 'Mundo Zira - Ziraldo Interativo' no CCBB do Rio de Janeiro. - Eduardo Anizelli-07.mar.2024/Folhapress

"É um artista relevante há cinco gerações. Foi importante para os avós que hoje tem 70, 80 anos, com a Turma do Pererê. Depois, com outros avós de 60 anos, que pegaram a fase do Flicts. Os pais na faixa de 40 anos, que curtiram o Menino Maluquinho, e por aí vai", comentou a curadora Daniela Thomas.

A autônoma Norma Sueli Oliveira de Jesus, 64 anos, contou que seu filho, hoje com 35 anos, brincava de colocar uma panela na cabeça por causa do personagem do Menino Maluquinho. "Era uma graça, mostrei fotos dessa época para a filha dele, minha neta Liz de 3 anos, e hoje trouxe ela aqui para conhecer", disse Norma.

"É da minha época também. Eu curti muito, apresentei para os meus filhos e agora para a terceira geração esas coisas lindas que valem a pena contar, e que eles vão guardar para o resto da vida", afirmou a avó. Ela esperava em uma fila, com a neta, para entrar na última parte da exposição.

Em uma sala coberta de projeções de uma floresta, crianças e adultos fecham a visita brincando de esconde-esconde com personagens que incitam as pessoas a pegá-los.

Visitantes brincam de pique-esconde com personagens que aparecem em projeções de uma floresta - Eduardo Anizelli-07.mar.2024/ Folhapress

Os livros de Ziraldo venderam mais de 10 milhões de exemplares e foram publicados em vários idiomas. Seu maior sucesso editorial, "O Menino Maluquinho", foi adaptado para cinema e televisão.

Com a saúde debilitada, o autor vive recluso desde 2018.

TODO MUNDO LÊ JUNTO

Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança