Programar é como ensinar ao computador um passo a passo, tipo receita de bolo

A programação ou codificação é um conjunto de ordens que damos para um computador fazer coisas divertidas, como desenhar, colocar um filme, tocar um música etc. Programar é como ensinar o computador a seguir um passo a passo, como, por exemplo, quando você está preparando um bolo.

Na receita do bolo, começamos colocando farinha, depois ovos, depois fermento, e por aí vai. Todos esses ingredientes precisam seguir uma ordem e devem ser colocados na quantidade exata. A mesma coisa acontece na hora de programar algo no computador, pois precisamos dizer exatamente o que o computador precisa fazer, e em uma linguagem especial que só o computador entende.

SÃO PAULO / SÃO PAULO / BRASIL -21 /01/15 -10 :00h - Aulas de programação na escola Mad Code - Karime Xavier/Folhapress

A "arte de programar" é, na sua base, um processo criativo, onde você faz algo do zero. Criar algo do zero ajuda na sua imaginação, habilidade de resolver problemas, em como você vai lidar com a frustração quando algo der errado, e muito mais. Por meio de um exercício de programação, crianças muito curiosas e cheias de imaginação conseguem pensar de forma criativa e chegar a um produto final.

Até agora, falamos muito sobre computadores, mas a programação nem sempre funciona só no computador. Será que você consegue pensar em um exemplo de programação que não precisa de um computador?

Aqui vão cinco dicas:

É uma atividade divertida. É feita de várias peças que se encaixam. Às vezes, as peças têm cores e formas diferentes. Quando você termina, consegue ver uma imagem completa, como um animal, uma casa, uma pessoa etc. Requer concentração e paciência para resolver.

Adivinhou? É o quebra-cabeças!

Sim, os quebra-cabeças são uma forma de programação fora do computador. Assim como na programação, você precisa de muita paciência para montar seu quebra-cabeças, precisa pensar muito bem em como encaixar cada pecinha separadamente até chegar ao resultado final, e se encaixar as peças erradas as coisas não funcionam.

E, se você quiser dar seus primeiros passos na programação utilizando um computador, uma alternativa bem legal é a plataforma Scratch. Ela foi desenvolvida pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), nos Estados Unidos, e permite que todo mundo crie histórias interativas, jogos e animações. É como se você estivesse inventando suas próprias aventuras no computador.

Dentro do Scratch, você tem personagens e pode fazer muitas coisas legais como pular, dançar e falar. Todos os comandos são feitos com blocos de código de arrastar e soltar, onde você pode programar personagens e cenários. Dá para escolher as cores do seu mundo digital e tudo que acontece dentro dele, estimulando sua criatividade e pensamento lógico, além de aprender os conceitos de programação de forma acessível e divertida.

Que tal criar seu próprio mundo digital, onde você é o mestre das regras e das aventuras?