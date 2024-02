Receita de bolo super 'cholatudo' fica pronta em só uma hora

Adicione ¼ de xícara (50 g) do açúcar à tigela de uma batedeira com batedor. Separe 4 dos ovos e adicione as gemas e o ovo inteiro restante ao açúcar na tigela da batedeira (você também pode usar uma tigela grande e uma batedeira elétrica de mão). Bata em velocidade médio-alta até ficar claro, espumoso e com o dobro de volume, cerca de 5 minutos. A mistura de ovos deve cair do batedor em fitas.