Folha Prova ovos de Páscoa: veja melhores marcas escolhidas em degustação

Pistache, frutas brasileiras, bebidas alcoólicas e muito açúcar. Esses ingredientes formam um panorama da degustação às escuras de ovos de Páscoa feita para o Folha Prova especial da data.

Foram quase 40 produtos experimentados, que, neste ano, estão divididos em quatro categorias: amargo (8 ovos), ao leite (10 ovos), branco (8 ovos) e recheados (11 ovos).

Dentro desses painéis, jurados elegeram as cinco melhores recomendações de cada tipo, listando apenas os produtos que levariam para casa. Há opções de R$ 32 a R$ 460, que podem ser encontradas em supermercados, shoppings e lojas artesanais —nenhuma marca foi repetida em mais de uma categoria.

O entrosamento e a proporção dos ingredientes, a qualidade do chocolate e a quantidade de açúcar —que, com frequência, era exagerada— foram alguns dos elementos levados em consideração para a escolha das marcas recomendadas na lista abaixo.

Um conjunto específico de jurados participou de cada mesa, mas todas tiveram a participação de três especialistas. São eles: Brenda Freitas, confeiteira do restaurante Maní; Rhaiza Zanetti, chef de confeitaria do restaurante Tuju; e Maurício Marques Lopes Filho, professor de gastronomia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Três jornalistas da Folha que são consumidores desses produtos se juntaram a eles em cada categoria.

A seção Folha Prova oferece ao leitor um guia de compras e já avaliou produtos como vinho branco, azeites, creme de avelã, pão de queijo congelado e panetones. O resultado não é um ranking, mas uma lista que avalia os pontos fortes e fracos dos produtos.

Veja a seguir os comentários dos ovos selecionados em suas diferentes categorias.

AMARGO



A maioria dos ovos amargos cumpriu o papel de ter gosto acentuado de cacau com menos doçura. Na degustação, os produtos que saíram melhor equilibraram acidez e suavidade em apresentações elegantes, com cascas lustrosas e finas.

Dois dos preferidos eram feitos com cupuaçu, fruta amazônica com sabor azedinho, que contrasta com o amargor do cacau. Os vilões da categoria foram a quantidade exagerada de açúcar e a falta de cuidado com o acabamento.

Participaram da avaliação o repórter Marcelo Azevedo, a designer Silvia Rodrigues e a cozinheira Giselle Oliveira Santos. Completaram o time Maurício Marques Lopes Filho (Mackenzie), Rhaiza Zanetti (Tuju) e Brenda Freitas (Maní).

Casa Santa Luzia cacau 70%

Preparado com castanhas brasileiras e cupuaçu, o ovo dividiu o grupo. Quem não gostou, apontou a falta de sabor da fruta e a irregularidade no formato. "Um lado era mais grosso que o outro e isso fez com que fosse difícil cortar", diz Rhaiza Zanetti. Já a crocância das castanhas foi um atributo que agradou. Trouxe sensação de leveza, segundo Brenda Freitas, característica também valorizada por Giselle Oliveira: "Achei uma delícia", afirma.

R$ 168 (320 g). Al. Lorena, 1.471, Jardim Paulista, região oeste. santaluzia.com.br

Dengo cacau da Amazônia 70%

"É o mais bonito de todos", diz Silvia Rodrigues sobre o ovo esculpido no formato de cacau com as mesmas cores da fruta. Além da apresentação elegante, o sabor impressionou. "Trouxe um cacau 70% que é mais suave do que os outros, com acidez e crocância", afirma Maurício Lopes. As drágeas de dentro —nibs crocantes envoltos em cacau em pó— combinaram com o conjunto segundo os jurados, o que ajudou a escolher o produto como o favorito da mesa.

R$ 350 (400 g). Av. Brigadeiro Faria Lima, 196, Pinheiros, região oeste. Em outros shoppings da cidade dengo.com.br

Luzz 71% cacau com cupuaçu

A combinação de chocolate com a fruta amazônica agradou. "Achei uma delícia, apesar de não ser fã de cupuaçu", diz Marcelo Azevedo. O produto, bem feito na avaliação dos degustadores, tinha pedacinhos da fruta incrustados no interior do ovo. "Gerou uma explosão de sabores", afirma Silvia Rodrigues. Para Rhaiza Zanetti, a acidez e a textura do chocolate estavam boas, mas as lascas de cupuaçu de snack estavam duras.

R$125 (250 g) em luzzcacau.com.br

Made by Nina chocolate belga 70%

O ganache de café agradou a maioria dos jurados, mas trouxe mais doçura do que o esperado. "Não entrega a ideia de chocolate amargo", diz Giselle Oliveira. Já Brenda Freitas gostou do recheio equilibrado com o chocolate da casca, mas não da apresentação.

R$ 189,90 (350 g). Av. Ver. José Diniz, 3.179, Campo Belo, região sul. madebynina.com.br

Maria Brigadeiro 75% crocante

"É como um chocolate amargo deve ser", diz Marcelo Azevedo. Artesanal, o produto leva flocos de arroz como crocante, o que foi uma ótima para o jurado. O ovo foi aprovado por todos degustadores pelo sabor e pela aparência. Rhaiza Zanetti viu pontos positivos no sabor, no brilho e na casca fina. Mas, para ficar melhor, afirmou Brenda Freitas, o produto poderia ser um pouco mais ácido.

R$ 170 (230 g). R. Simão Álvares, 341, Pinheiros, região oeste. @mariabrigadeirooficial

Outras marcas avaliadas neste recorte e que não figuraram entre as melhores: Pati Piva (R$ 298, 320g), ⁠Tre Bimbi (R$ 149,90, 480g) e Le Blé (R$ 120, 500g).

AO LEITE

O resultado de uma das categorias mais queridas do público contempla ovos de diferentes perfis: há marcas artesanais, encontradas em supermercados e disponíveis em shoppings. A lista também inclui uma opção feita com cacau de uma rede de agricultores familiares paraenses, da Danke, e que leva chocolate suíço, caso da Lindt.

Além dos especialistas Maurício Marques Lopes Filho (Mackenzie), Rhaiza Zanetti (Tuju) e Brenda Freitas (Maní), também participaram da degustação os jornalistas da Folha Geovanna Oliveira, Nadine Nascimento e Gabriel Moreno.

Baci

O ovo de chocolate ao leite leva crocantes de avelãs caramelizadas em sua composição e também traz bombons ao leite. As avelãs equilibram bem com a doçura do chocolate, segundo Brenda Freitas. Para Maurício, a proposta da marca italiana é bem feita.

R$ 99,97 (255 g), em bistek.com.br

Danke

Simples e bem feito. Essas são as características apontadas pelos jurados para descrever o ovo da brasileira Danke, feito com cacau de uma rede de agricultores familiares paraenses. O produto leva apenas chocolate ao leite e é acrescido de mini ovinhos. Brenda Freitas, Gabriel Moreno e Nadine Nascimento afirmam que o modelo é mais básico, mas elegante e bem produzido.

R$ 32,90 (124 g), em dankecacau.com.br. Também em redes de supermercado

Kopenhagen

Logo de cara, os jurados identificaram a marca pela presença de tabletinhos de língua de gato na casca e no interior do ovo, uma das linhas mais populares da marca. O consenso, porém, é que se esperava mais do chocolate. "Acho que o resultado esteve um pouco abaixo do que a marca costuma entregar", afirma Nadine.

R$ 134,90 (276g). Av. Braz Leme, 2.028, Santana, região norte. Outros endereços em kopenhagen.com.br

Lindt

A escolha favorita dos avaliadores, o ovo tem casca fina, além de ser fácil de quebrar nas mãos, e derreter na boca. Também acompanha trufas de chocolate suíço ao leite. "Esse chocolate não tem a questão de ser gorduroso. É bem apresentado, não é muito espesso e é fácil de comer", destaca Gabriel Moreno. Brenda afirma que a casca do ovo é elegante e tem brilho, resultado do processo de fabricação feito corretamente.

R$ 109,90 (260 g). Shopping Eldorado - av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, região oeste. Outros endereços em lindt.com.br

May Macarons

Combina chocolate ao leite com pedaços de casquinhas de macaron, doce francês, que trazem uma textura extra à casa. Também acompanha cubinhos de chocolate ao leite. "Me lembra a infância, quando eu comprava ovo de Páscoa e vinha com presentinhos dentro. Os chocolatinhos, no interior, são muito gostosos. Existe uma certa diversão enquanto você prova", conta Geovanna Oliveira. Rhaiza Zanetti elogiou a crocância do macaron.

R$ 230 (360 g). Al. Campinas, 1.049, Jardim Paulista, região oeste. maymacarons.com.br

Outras marcas avaliadas neste recorte e que não figuraram entre as melhores: Lacta (R$ 44,99, 170g), Qualitá (R$ 24,99, 100g), Carole Crema (R$ 119,90, 300g), Noir Chocolates (R$ 189,90, 510g), Nestlé (R$ 39,99, 215g).

BRANCO

Confeitarias paulistanas apostaram em combinar a matéria-prima feita com manteiga de cacau, leite e açúcar a outros sabores, como pistache, framboesa e doce de leite.

Participaram da degustação os especialistas Maurício Marques Lopes Filho (Mackenzie), Rhaiza Zanetti (Tuju) e Brenda Freitas (Maní). Os repórteres da Folha Géssica Brandino, Nathalia Durval e Nicholas Pretto completaram o time.

Bake Sale

Para os jurados, foi o ovo que mais surpreendeu, embora assustasse de cara pela presença de muitos elementos –uma banda do chocolate branco era recheada de massa folhada e doce de leite e a outra de ganache de baunilha. "É bom como uma sobremesa", diz Rhaiza Zanett. O doce de leite, ela afirma, tem boa persistência na boca e não é muito doce. Os pedaços de massa folhada conferem crocância, sem ofuscar os outros sabores.

R$ 159,90 (500 g), em bake-sale.goomer.app

Cacau Show

O ovo feito apenas com chocolate branco da La Creme, linha mais premium da marca, é a opção de melhor custo-benefício, segundo a avaliação dos jurados. O doce não se mostrou enjoativo, é bem feito e tem brilho, diz Maurício Lopes, professor de gastronomia da Mackenzie. A chef-confeiteira Rhaiza Zanetti, no entanto, observou um sabor que lembrava leite em pó na composição.

R$ 79,99 (360 g). R. Coelho Lisboa, 378, Tatuapé, região leste. Outros endereços em cacaushow.com.br

Caramelo

A sugestão da confeitaria de Pedro Frade para a Páscoa é o ovo de chocolate branco recheado com ganache de framboesa. Os jurados elogiaram a textura e o sabor do doce. O recheio da fruta ficou bem distribuído e equilibrado com o chocolate, afirmaram. "Além disso, ele é bonito visualmente e não pesa tanto na boca, porque a casca é fina", diz Géssica Brandino.

R$ 185 (500 g) em r. Cândido Lacerda, 33, Jardim Anália Franco, região leste. @confeitaria.caramelobr

Casaría

O ovo de chocolate branco com recheio de trufa de pistache e pedaços do fruto foi escolha quase unânime dos jurados O doce agradou pelo sabor equilibrado e pela espessura mais rústica. "A pasta e o pistache crocante estão feitos de forma correta", diz Mauricio Lopes. "É o menos enjoativo de todos, mas não é uma opção para quem busca um ovo puro de chocolate branco", observa Nicholas Pretto.

R$ 185 (500 g), em al. Franca, 1.243, Cerqueira César, região oeste

Outras marcas avaliadas neste recorte e que não figuraram entre as melhores: Pikurrucha’s (R$ 180, 500g), Zulcare (R$ 220, 600g) e Healthy Bites (R$235, 450g).

RECHEADOS

Em geral, a categoria que mais carrega nas quantidades de açúcar entre os ovos de Páscoa mostrou mais equilíbrio na degustação deste ano. Também muito variada, tem opções para quem precisa evitar lactose, para os fãs de pistache e para quem gosta de chocolate misturado a bebidas alcoólicas —em especial, uísque.

Representaram a Folha os repórteres Patrick Fuentes e Isabella Faria, apresentadora da TV Folha, além dos especialistas Maurício Marques Lopes Filho (Mackenzie), Rhaiza Zanetti (Tuju) e Brenda Freitas (Maní).

Cau

Com casca recheada com caramelo de uísque bourbon e noz pecã, acertou na combinação dos elementos, segundo os jurados. "Gostei, achei equilibrado, senti pedaços robustos de nozes, mas achei o destilado sutil", diz Isabella Faria. Para Rhaiza Zanetti, o recheio poderia ser mais macio. "Mas o ovo está crocante e acho que a ideia de usar o bourbon é que o aroma do uísque fique na boca. E ele permanece", diz ela.

R$ 330 (500g). R. Peixoto Gomide, 1.740, Jardins, região oeste. @cauchocolates

Fleur de Sucre

Recheado com trufa de uísque, foi quase unanimidade pelo equilíbrio entre a combinação de chocolate e o destilado usado, escocês. Também chamou atenção a casca brilhante e decorada. A exceção foi Rhaiza Zanetti, do Tuju, que achou que o chocolate poderia ser menos doce. "Mas gostei. Tem gosto de uísque e a ganache [no interior] é bem feita", diz ela.

R$ 320 (600 g). R. Batataes, 395, Jardim Paulista, região oeste. @fleur_de_sucre

Mica

Sem lactose, o ovo speculoos fez sucesso no grupo. Na composição, tem casca de chocolate meio-amargo, com biscoito speculoos (tradicional da Bélgica, feito com especiarias) e creme feito desse produto. "O recheio é meio melequento mas é agradável, e lembra a bolacha Biscoff, que eu adoro", diz Isabella Faria. Já para Brenda Freitas, apesar do chocolate ser brilhoso, uma boa característica na confeitaria, ele era doce demais.

R$ 240 (420 g). R. Artur de Azevedo, 1.199, Pinheiros, região oeste. @micachocolates

Pão de Açúcar

A versão da rede de supermercados é um meio ovo com recheio de bolo de chocolate, creme de avelã e musse de frutas vermelhas, decorado com amoras, morangos e mirtilos. Para Patrick Fuentes, a composição mais parece um bolo do que um ovo de Páscoa. Por outro lado, os três especialistas concordaram que a massa do recheio estava úmida, fresca, macia e com boa apresentação. "Para um ovo de colher, me surpreendeu", diz Rhaiza Zanetti.

R$ 45,90 (400g).R. Maria Antônia, 42, Vila Buarque. Outras lojas em paodeacucar.com

Renata Arassiro

Chamado de ode ao pistache, tem o ingrediente em combinações diferentes, uma em cada banda. Uma delas tem crocante de pistache e é recheada com caramelo de pistache e, a outra, recheada com praliné e coberta com chocolate de framboesa. "O praliné [crocante] de pistache está gostoso. Mas não se sente muito a framboesa. Também achei o chocolate difícil de cortar", diz Maurício Lopes. Brenda Freitas lembra que framboesa e pistache são combinação clássica, mas achou a casca um pouco grossa.

R$ 385 (500 g). R. Pascal, 1.195, Campo Belo, região sul. @renataarassirochocolates

Outras marcas avaliadas neste recorte e que não figuraram entre as melhores: Brasil Cacau (R$ 87,90, 400g), Dama (R$215, 450g), Flakes (R$ 399, 800 g), Galette (R$ 142, 350g), Havanna (R$ 62,90, 185g) e Mag Market (R$ 546, 750g).