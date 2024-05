Cachorros 'Bluey' da vida real têm muita energia e adoram trabalhar

São Paulo

Se o desenho animado "Bluey", da Disney+, fosse filmado com animais de verdade, seria estrelado por cães da raça australian cattle dog, também apelidados de blue heeler ou red heeler, a depender da cor de seus pelos.

Cão da raça australian cattle dog, também chamada de blue heeler - adobe stock

O criador da série, Joe Brumm, conta que se inspirou em uma cadelinha que teve dessa mesma raça, chamada Bluey, para a personagem principal da animação. Os blue heelers têm a pelagem pintada de preto (parece meio azul-acinzentado), como Bluey e seu pai, Bandit. E os red heelers são de pelagem marrom, como a irmãzinha Bingo e a mãe, Chilli.

Os australian cattle dogs têm porte médio, com 40 cm a 50 cm de cernelha (a altura do ponto mais alto do ombro), peso que varia de 15 kg a 22 kg, e podem viver cerca de 12 anos, diz Eduardo Zaneli, médico-veterinário e coordenador de Negócios Pro da Royal Canin Brasil.

"São cães com aptidão para lidar com gado, a campo. Acredita-se que a raça venha do cruzamento do dingo, um cão selvagem australiano, com o collie de pelo curto, e, posteriormente, houve introdução do dálmata e do kelpie", explica Zaneli. Também são "muito treináveis, adoram rotina e trabalho".

Para quem gostaria de ter uma Bluey para chamar de sua, o médico-veterinário diz que, apesar de os blue heelers terem origem na Austrália, é possível encontrá-los no Brasil. "Recomendamos sempre buscar locais de confiança e que prezam pela saúde e bem-estar animal."

É possível ter esses cães na cidade e em apartamento, afirma Zaneli, "desde que possam gastar bastante energia e contar com uma rotina fiel de seus tutores. Hoje em dia, já existem linhagens mais adaptadas para companhia com temperamento mais brando e sociável, e menos enérgicos".

Segundo Zaneli, essa raça tem cães muito fiéis, que gostam de obedecer a um único líder. São "muito protetores e territorialistas. Geralmente, convivem bem com outros animais criados em matilha, porém são de difícil convívio com outros cães adultos do mesmo sexo", diz.

E ele alerta: é preciso "se atentar às necessidades de um cão de trabalho e ter pulso firme no adestramento".

Por outro lado, "são ótimos animais para práticas esportivas, principalmente na água, a qual adoram. Corrida, canicross [corrida com o humano junto] e trilhas também são algumas atividades excelentes para eles".

TODO MUNDO LÊ JUNTO

Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança