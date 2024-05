Coleção Folha apresenta Platão e mostra que filosofia não é coisa só de adulto

São Paulo

Você conhece a Grécia? Então essa é uma ótima oportunidade para você não só saber um pouco mais sobre esse país, como também já entender o que há de tão especial por ali. Muito antes de a gente nascer (mas depois dos dinossauros), a Grécia foi berço de muito conhecimento, e uma figura importantíssima nessa história foi Platão.

Desde menino, Platão era muito curioso, queria saber "o porquê" e "o como" de tudo. Ele estava no lugar certo para fazer tantas perguntas: Atenas, sua cidade, era cheia de pessoas falando sobre heróis lendários, deuses poderosos, e sobre o que é certo e o que é errado.

Platão tinha esse nome por causa dos seus ombros largos - Divulgação

Foi perguntando sobre amor, sobre a verdade das coisas e sobre a capacidade dos seres humanos que, já crescido, Platão virou uma espécie de professor de muita gente. Aliás, foi ele quem criou a primeira Academia do mundo —podemos dizer, inclusive, que ele criou a primeira escola, esse lugar onde a gente se encontra com amigos e acessa conhecimentos.

É nesse clima lúdico que o primeiro livro da coleção Pensadores para Crianças, da Coleção Folha chega às bancas (R$ 24,90). Como é escrito em primeira pessoa, é o próprio Platão quem se apresenta para o leitor, resumindo de forma simples, mas perspicaz, quem foi esse filósofo e matemático tão importante.

Ele conta, por exemplo, de onde vem seu nome: "Começaram a me chamar de Platão por causa dos meus ombros largos. 'Platão' vem de uma palavra grega que significa 'largo'", afirma o narrador.

Um dos grandes atrativos dessa coleção é que ela conta com uma plataforma online em que os leitores podem navegar pelos livros em formato ebook e bilíngues. Dá para ler ou escutar as histórias de Platão em português e em inglês.

Esse primeiro exemplar traz a relação de Platão com o mestre Sócrates (que você também vai conhecer na coleção) e com seu pupilo Aristóteles, outros dois grandes pensadores. Muito preocupado em difundir conhecimento, Platão falava a seus alunos sobre as estrelas, a matemática, a filosofia, e até mesmo sobre como ser um bom cidadão.

Você pode estar se perguntando como pensamentos filosóficos complexos foram adaptados para crianças. Foi um trabalho intenso, mas de resultado primoroso.

"Decidir o que contar foi uma tarefa difícil. Resolvemos focar em pontos que oferecem lições sobre ética, conhecimento, e que poderiam ser transformados para uma linguagem acessível. Usamos exemplos que a criança pode identificar com seu dia a dia, como comer coisas deliciosas em 'O Banquete', e uma linguagem de super-heróis para explicar 'A República'", conta Marta Pires Passos, autora do texto sobre Platão.

O livro "A República", de Platão, a que Marta se refere, é colocado como um mapa do tesouro que leva a uma cidade maravilhosa. "Nessa cidade, descobrimos que a verdadeira felicidade não vem de ter muitos brinquedos ou fazer tudo o que queremos. Ela vem de viver bem com os outros, compartilhar, e ser justo", diz Platão no livro.

É interessante ver como, de forma sutil, a obra mostra que não é só nas redes sociais que se influenciam pessoas. Muito antes da energia elétrica ligar qualquer aparelho eletrônico, Platão estava lá espalhando seu conhecimento que atravessou 16 séculos (e séculos são muitos, muitos anos).

Não foram poucas as ideias gregas e platônicas que nos influenciaram. "Platão é considerado um dos fundadores do pensamento ocidental, então, herdamos muita coisa dele", conta Silvana de Souza Ramos, professora da USP e curadora da coleção.

"Foi em Atenas que surgiu, por exemplo, a primeira ideia de democracia de que temos notícia, e onde foram inventados os jogos olímpicos. Muitas das nossas instituições e muitos dos conceitos que utilizamos hoje nasceram na Grécia."

Com ilustrações chamativas que acompanham Platão desde seu nascimento, o livro mostra como este importante filósofo e matemático mudou a forma de pensar o homem em relação ao mundo. A obra abre portas para conversas interessantes sobre o que é conhecimento, onde adquiri-lo e por que pensar é tão bacana.

VEJA TODOS OS INTELECTUAIS DA COLEÇÃO

1. Platão (19.mai)

2. Friedrich Nietzsche (26.mai)

3. bell hooks (2.jun)

4. Sócrates (9.jun)

5. Sêneca (16.jun)

6.Confúcio (23.jun)

7. Sigmund Freud (30.jun)

8. Immanuel Kant (7.jul)

9. Nicolau Maquiavel (14.jul)

10. Conceição Evaristo (21.jul)

11. Michel Foucault (28.jul)

12. Luiz Gama (4.ago)

13. Hannah Arendt (11.ago)

14. Karl Marx (18.ago)

15. Ailton Krenak (25.ago)

16. Fernando Pessoa (1º.set)

17. Mary Wollstonecraft (8.set)

18 Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre (15.set)

19. Mário de Andrade (22.set)

20. Frantz Fanon (29.set)

21. Santo Agostinho (6.out)

22. Rui Barbosa (13.out)

23. Maria Montessori (20.out)

24. Pablo Neruda (27.out)

25. Adam Smith (3.nov)

