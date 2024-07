Coleção Folha apresenta o questionador Michel Foucault para as crianças

São Paulo

Apesar do nome "pensadores", as pessoas que se dedicam a questionar a sociedade fazem muito mais do que pensar. Um pensador é, antes de tudo, um agente fundamental para que o mundo se torne um lugar melhor.

Questionar o modo como as coisas são feitas e propor novas formas de viver exige coragem. Michel Foucault, o filósofo que é tema do 11° exemplar da Coleção Folha Pensadores para Crianças, é um ótimo exemplo disso.

Ilustração de Michel Foucault Coleção Folha Pensadores para Crianças - Ana Alves/Divulgação

"Eu acreditava que o conhecimento não serve só para entender o mundo, mas também para mudá-lo", diz o narrador nesta edição.

Com seus questionamentos, Foucault lutou por um mundo melhor, queria direitos para pessoas que eram maltratadas e acabar com injustiças como o racismo. Ele dedicou grande parte de seus estudos a entender como a sociedade se organiza e por que algumas coisas que não são legais seguem acontecendo.

"Queria entender como as ideias, as regras e os lugares onde as pessoas trabalham juntas, como escolas e empresas, afetam as nossas vidas", conta o narrador que também pode ser ouvido acessando uma plataforma online em que os leitores podem navegar pelos livros. Ali é o próprio Foucault que conta sua história em inglês e português.

O filósofo mostra neste exemplar como mudar faz parte da nossa vida. "No livro 'As Palavras e as Coisas', eu quis mostrar como as ideias sobre o mundo mudam com o tempo. Por exemplo, antigamente as pessoas achavam que a Terra era o centro do universo, mas depois descobriram que não era bem assim", explica. E, dessa forma, o narrador vai mostrando que dá sim para melhorar o mundo.

E como é que se faz isso? Em suas buscas, o filósofo percebeu que tudo estava relacionado ao poder. "Você sabe o que é poder? É quando alguém pode decidir alguma coisa, como seus pais dizendo qual a hora de dormir. O poder está em todos os lugares, até nas brincadeiras com os amigos", ele explica no livro para mostrar que, para influenciar os outros de uma maneira bacana, é preciso ser justo.

Muitas vezes achamos que poder é algo que está na polícia, nos governos ou nos pais. Mas Foucault explica que o poder está até em coisas que não percebemos, como na arte e na cultura. Por exemplo: quando a Mulan luta disfarçada de homem na guerra, mostra a ideia de que mulheres também são corajosas, fortes e capazes. Deu para entender?

"Minhas ideias ajudaram a ver que essas coisas podem também ser uma forma de poder, mostrando o que é certo ou errado, bonito ou feio, normal ou diferente", explica no livro. Você já tinha pensado que livros e filmes podem mudar o que a gente pensa? Pois então, isso é um poder.

Outra coisa que Foucault sempre falava era sobre a loucura. Ele questionava a forma como as pessoas que eram consideradas "loucas" eram tratadas. Se todos nós somos diferentes, será que essas pessoas não são apenas diferentes ao jeito delas? Esse questionamento influenciou muito os tratamentos e a forma de lidar com o que era chamado de loucura.

Em 1961 Foucault publicou um livro sobre esse assunto, e de lá para cá, muita coisa mudou. "Hoje a gente sabe que cada um tem seu jeito especial de ser, e isso é muito legal!", aponta o narrador.

Foucault sempre foi meio rebelde. Desde a escola ele desafiava as ideias e o mundo em seu entorno. Mas não tirava os questionamentos só da sua cabeça, foi lendo e estudando muito que ele conseguiu as ferramentas para questionar. Alguns de seus professores também serviram de inspiração e o que não encontrou no mundo acadêmico, buscou nas viagens e nas amizades que fazia.

Para ser um bom questionador, é preciso ser sabido e também não acreditar logo de cara em tudo que nos dizem. "Precisamos usar nossa própria cabeça, como se fôssemos detetives investigando pistas!", conta no livro.

