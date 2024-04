WhatsApp, Instagram e TikTok são os aplicativos que mais deixam adolescentes ansiosos

São Paulo

Um livro que ainda nem ganhou tradução para o português tem deixado adultos do mundo todo, inclusive do Brasil, preocupados com o jeito que os filhos usam o celular. "The Anxious Generation – How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness" (A geração ansiosa: como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais, em tradução livre) foi escrito pelo psicólogo social Jonathan Haidt e lançado nos Estados Unidos no final de março.

No livro (e no site Free The Anxious Generation), o professor de Liderança Ética na Stern School of Business, na New York University, mostra que os adolescentes americanos passam sete horas no celular. Isso vem causando ansiedade e depressão neles.

O Folhateen ouviu jovens do 9º ano do ensino fundamental e dos três anos do ensino médio para saber o que mais os deixa ansiosos no celular. "Acabo me comparando muito com as outras pessoas, como por exemplo influencers, modelos, etc. Isso me gera uma baixa autoestima", diz uma das jovens. "Não acho que isso [o celular] faça bem para mim e nem para ninguém", diz outra.

Valentina M., 16 anos

O que no celular te deixa ansiosa?

Com certeza, o que mais me deixa ansiosa é a demora das pessoas para me responder. Por exemplo, quando envio uma mensagem às três horas da tarde e já são 20h e a pessoa ainda não respondeu. Isso é o que mais me deixa ansiosa.

Por que isso te deixa ansiosa?

Isso me deixa ansiosa pois sou uma pessoa muito imediatista e, quando sinto que estou sendo ignorada, já começo a imaginar inúmeras situações que geram a ansiedade.

Como você lida com essa ansiedade?

Sempre que isso acontece, tento ao máximo não me desesperar e tento me distrair para pensar que não é nada demais.

Já chegou a pensar em usar menos o celular para sentir menos essa ansiedade?

Já pensei em usar menos meu celular várias vezes, pois vejo que passo muito tempo no meu celular, que podia ser usado para fazer outras coisas mais importantes, como, parar de ser procrastinadora e etc.

Maria Eduarda M., 17 anos

O que no celular te deixa ansiosa?

Bom, o celular me deixa ansiosa por vários motivos, mas acho que o principal é passar muito tempo nas redes sociais, principalmente o TikTok, que consome demais o meu tempo. Também porque eu acabo me comparando muito com as outras pessoas, como por exemplo influencers, modelos, etc. Isso acaba me prejudicando, pois me gera uma baixa autoestima e me faz mal.

Por que isso te deixa ansiosa?

Isso me deixa ansiosa porque eu acabo me comparando. Isso me deixa mal enquanto utilizo o celular e após, no meu dia a dia, e acaba refletindo em muitos aspectos da minha vida como meu humor, minha relação com as pessoas e com a comida. Muitas vezes eu acabo descontando nessas coisas.

Como você lida com essa ansiedade?

Bom, eu lido com a ansiedade fazendo terapia, o que me ajuda muito, pois a terapeuta me auxilia a lidar com as crises de ansiedade, e o que fazer para evitar que eu a sinta. Porém, muitas vezes eu não consigo seguir o que ela fala, por exemplo quando estou chateada, ou quando estou com a autoestima baixa, o que me gera muita ansiedade, pois gostaria que as coisas fossem diferentes do que são, e muitas vezes não temos controle dessas situações, e isso acaba me gerando bastante ansiedade.

Quando isso acontece, eu acabo recorrendo à minha mãe ou à minha irmã, que sempre me ajudam nessas situações e tentam me "trazer para a realidade" ou apenas me dão um "colo amigo" para me acalmar.

Já chegou a pensar em usar menos o celular pra sentir menos essa ansiedade?

Com certeza já pensei e penso sobre isso, principalmente após a pandemia, pois foi nela que comecei a utilizar mais o celular, e acabei me alienando. Diversas vezes acabo percebendo que passei 4/5 horas da minha tarde no celular, enquanto eu deveria ter estudado ou feito alguma outra coisa no meu dia. Atualmente eu estou bem melhor neste quesito, pois de segunda a quinta vou para a academia, e depois eu faço cursinho para o vestibular. Então, isso acaba me tirando das redes sociais por um tempo.

Leticia V., 16 anos

O que no celular te deixa ansiosa?

O TikTok, WhatsApp e o Instagram.

Por que isso te deixa ansiosa?

O TikTok: fico passando a ForYou e acabo perdendo a noção do tempo, deixando de realizar atividades da vida real. O WhatsApp: causa ansiedade no que diz respeito ao retorno das mensagens encaminhadas. O Instagram: ficar vendo a vida das pessoas tão agradáveis com viagens e diversão, e a minha nem tão boa.

Como você lida com essa ansiedade?

Desligo o celular total para evitar as notificações. Tenho histórico de ansiedade e depressão, então, quando desligo, busco situações prazerosas como realizar atividades com a minha mãe, brincar com a minha irmã mais nova e me distrair com os cachorros.

Já chegou a pensar em usar menos o celular pra sentir menos essa ansiedade?

Sim, pois tenho consciência que uma das causas da ansiedade é o celular. Quando consigo ter força para desligar fico mais tranquila.

Giullia C., 17 anos

O que no celular te deixa ansiosa?

Às vezes fico ansiosa com alguns vídeos.

Por que isso te deixa ansiosa?

Porque em alguns vídeos aparecem temas sobre o tempo, e como perdemos tempo, além da comparação, por ter muito conteúdo que idealiza um futuro, carreira, etc., e eu nem sei que faculdade vou fazer ainda. Tem também questões estéticas, de beleza e padrões.

Como você lida com essa ansiedade?

Normalmente, quando vejo que estou ficando ansiosa, desligo o celular e faço alguma tarefa doméstica ou atividade externa.

Já chegou a pensar em usar menos o celular para sentir menos essa ansiedade

Já pensei em usar menos, mas sinto que a Internet me prende muito. Ao entrar para mandar uma mensagem para minha mãe, já começam a aparecer outras coisas e, quando percebo, perdi o foco.

Sury R., 16 anos

O que no celular te deixa ansiosa?

O WhatsApp e Instagram são os aplicativos que mais me deixam ansiosa.

Por que isso te deixa ansiosa?

Porque fico esperando alguém me responder, ou porque estou esperando alguma notícia importante.

Como você lida com essa ansiedade?

Sempre tento me concentrar em coisas que me fazem bem, como cozinhar, conversar com pessoas ao meu redor, escutar uma música ou jogar vôlei.

Já chegou a pensar em usar menos o celular pra sentir menos essa ansiedade?

Sim, já pensei e até tentei utilizar o celular só quando precisava, pois sei o quanto ter aquele eletrônico perto de mim pode me fazer mal, ainda mais em momentos difíceis.

Ariel M., 14 anos

O que no celular te deixa ansiosa?

Os aplicativos de atividades online, como YouTube, TikTok, Instagram e WhatsApp.

Por que isso te deixa ansiosa?

Muitas vezes ao dia me pego pensando no que certas pessoas estão postando ou falando, isso me deixa ansiosa e com mais vontade de mexer no celular, ou no WhatsApp, que muitas vezes espero mensagens de pessoas específicas.

Como você lida com essa ansiedade?

Eu procuro me distrair escutando músicas ou fazendo alguma atividade fora do celular, como cozinhar ou desenhar.

Já chegou a pensar em usar menos o celular pra sentir menos essa ansiedade?

Sim, pois não acho que isso faça bem para mim e nem para ninguém.

Luiz Roberto B., 17 anos

O que no celular te deixa ansioso?

Acredito que algumas coisas ainda conseguem me deixar ansioso no celular, principalmente as redes sociais. Pressuponho que a pandemia deixou uma lacuna muito grande em relação à socialização presencial de pessoas, consequentemente, devido ao alto tempo que estávamos em casa, o uso do celular aumentou muito, já que as interações eram feitas pela internet.

Por que isso te deixa ansioso?

Quando mando uma mensagem, ou faço alguma postagem no Instagram, por exemplo, fico muito ansioso com a resposta ou com a interação das pessoas, e sinto que isso atrapalha minha rotina.

Como você lida com essa ansiedade?

Tento lidar com essa ansiedade ficando longe das interações que o celular pode me proporcionar quando possível, e isso vem me ajudando bastante.

Normalmente deixo meu celular em um modo que não consigo ver as notificações, e, desde que comecei a utilizá-lo, me ajudou muito a parar de olhá-lo desnecessariamente, o que me causava ansiedade.

Já chegou a pensar em usar menos o celular pra sentir menos essa ansiedade?

Essa solução que encontrei foi essencial para mim, já que desde o começo do ano consigo perceber, no decorrer do dia, quanto tempo eu perdia olhando coisas que me faziam mal.

Rosa R., 17 anos

O que no celular te deixa ansiosa?

Não conseguir controlar meu tempo de uso e sentir que isso está me atrasando em atividades importantes pra mim.

Por que isso te deixa ansiosa?

Pois me sinto impotente e incapaz, me fazendo procrastinar.

Como você lida com essa ansiedade?

Tento deixar o celular de lado e ir fazer outras coisas.

Já chegou a pensar em usar menos o celular pra sentir menos essa ansiedade?

Sempre penso, pois sei que me ajudaria a focar em partes mais saudáveis da minha vida.

Helena O., 16 anos

O que no celular te deixa ansiosa?

Ao usar o celular, sinto que o aplicativo que mais vem me estressando é o próprio Instagram e WhatsApp.

Por que isso te deixa ansiosa?

Acredito que isso venha do sistema de curtidas e notificações insistentes, o que causa um gosto pelo pertencimento, fazendo com que uma notificação do seu celular te deixe louca.

Como você lida com essa ansiedade?

No meu caso, o uso do Instagram já foi muito regrado, porém substituía o tempo que seria destinado a ele usando o WhatsApp.

Já chegou a pensar em usar menos o celular pra sentir menos essa ansiedade?

Sim, pois muitas vezes ele consegue chamar mais atenção do que uma atividade entediante. Atualmente o que eu tento fazer é retirar a notificação do WhatsApp e não usar o celular no ônibus, onde passo mais de 1h e 30 minutos de ida e volta para a escola. Sinto que hoje em dia consigo conciliar tanto atividades presenciais quanto eletrônicas.

David M., 17 anos

O que no celular te deixa ansioso?

WhatsApp.

Por que isso te deixa ansioso?

Quando estou esperando uma resposta importante.

Como você lida com essa ansiedade?

Não costumo fazer nada, pois não é frequente.

Já chegou a pensar em usar menos o celular para sentir menos essa ansiedade?

Não, pois, como não é frequente, ainda não me preocupou.

Giana F., 17 anos

O que no celular te deixa ansiosa?

Diversas coisas me deixam ansiosa no celular. Uma supercomum é a espera por respostas após enviar uma mensagem. Pensamentos como "Será que ela entendeu o que eu quis dizer?", "Por que ela está demorando para me responder?", "Será que estão bravos comigo?", "Será que eu vou ser mal interpretada?" consomem a minha mente a todo tempo. Além disso, nas raras vezes em que posto algo, fico com ansiedade por medo do que vão pensar de mim.

Por que isso te deixa ansiosa?

Acredito que tudo está ligado a uma busca constante por aceitação, e também por medo do possível julgamento alheio.

Como você lida com essa ansiedade?

Desenvolvi diversas estratégias para evitar essa ansiedade. Em dias que não estou bem, coloco meu celular no modo avião e evito mexer nele. Além disso, todas as minhas notificações estão desativadas.

Já chegou a pensar em usar menos o celular pra sentir menos essa ansiedade?

Sim, já parei de usar, faço isso principalmente nos fins de semanas e em momentos em que estou esgotada emocionalmente. Faço isso porque saber que mesmo que chegue alguma notificação eu não vou poder responder me tranquiliza. Não ter mais um fator gerador de ansiedade em momentos em que eu já não estou bem é muito bom.

Catarina F., 17 anos

O que no celular te deixa ansiosa?

O WhatsApp é o que me deixa mais ansiosa na Internet. Fico sempre esperando respostas e mensagens e acabo ficando ansiosa com a espera.

Por que isso te deixa ansiosa?

Geralmente fico ansiosa aguardando as mensagens das pessoas e sempre esperando responder todos o mais rápido possível.

Como você lida com essa ansiedade?

Ainda não tenho um método muito efetivo para lidar com essa ansiedade, mas geralmente penso em outras coisas para esquecer.

Já chegou a pensar em usar menos o celular pra sentir menos essa ansiedade?

Já pensei, mas acredito que não conseguiria ficar muito tempo sem o celular hoje em dia. Diria que já sou uma pessoa dependente do aparelho e da internet