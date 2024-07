Desafios de Matemática: ajude os castores a chegarem à toca

Para entrar na sua toca, uma família de castores usa um engenhoso sistema de elevador feito com dois cestos, uma corda e uma roldana.

Imagem do Desafio de Matemática da Folhinha - Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

Certo dia, a mãe castor e seus dois filhos voltaram para casa após colherem lenha para o inverno e decidiram usar o elevador. No entanto, para alguém descer com segurança, é necessário que o peso em um cesto seja 1 kg a mais do que no outro cesto.

Eles trouxeram 5 kg de lenha. Além disso,

a mãe castor pesa 13 kg;

o filho castor pesa 7 kg;

a filha mais nova pesa 6 kg.

Como a família de castores pode descer no elevador com segurança?

SOLUÇÃO

Solução do Desafio de Matemática da Folhinha - Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

Encontre este e outros quebra-cabeças no portal da Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) realizada pelo Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada). Este desafio foi elaborado por uma equipe da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).