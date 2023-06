'Beau Tem Medo', filme de Ari Aster com três horas, chega ao sob demanda

São Paulo

Em "Beau Tem Medo", um homem viaja para reencontrar a mãe, mas sua paranoia faz com que ele se sinta ameaçado o tempo todo.

Cena do filme 'Beau Tem Medo', dirigido por Ari Aster - Divulgação

Com três horas de duração, o filme de Ari Aster tem bons momentos, mas não é para todo mundo. Com Joaquin Phoenix.

Para compra no Apple TV e Now – 12 anos

Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História

A atriz Eva Longoria, da série "Desperate Housewives", dirige este filme sobre o faxineiro de origem mexicana que inventou um novo sabor de salgadinho e revolucionou o mercado americano.

Star+, 14 anos

Cães de Caça

Nesta série sul-coreana, dois boxeadores e um agiota se unem para derrotar um chefão do crime.

Netflix, 16 anos

Uma Paixão Roubada

Ao assaltar uma casa, um ladrão salva uma mulher que estava prestes a se suicidar. Não demora para os dois se apaixonarem.

Looke, 14 anos

A Torre Negra

Um pistoleiro protege um prédio mítico, que sustenta as realidades do universo dos ataques do Homem de Preto. Baseado numa história de Stephen King. Com Idris Elba e Matthew McConaughey. Inédito na TV aberta.

Record, 14h, 12 anos

Duas Vezes Ken Loach

Dois filmes em sequência do cineasta britânico: "Eu, Daniel Blake", (18h20, 12 anos), vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2016, e "Você Não Estava Aqui" (20h10, 14 anos).

Telecine Cult, a partir de 18h20

Canal Livre

Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea, debate o impacto do plano do governo federal de trazer de volta o carro popular.

Band, 0h, livre

Maze Runner: Correr ou Morrer

No primeiro filme da franquia, um rapaz desperta num labirinto, depois de ter sua memória apagada. Ele fará alianças com outros jovens para sobreviver.

Globo, 0h10, 14 anos