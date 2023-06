‘Black Mirror’ estreia nova temporada na Netflix depois de hiato de quatro anos

São Paulo

Depois de um hiato de quatro anos, "Black Mirror", a perturbadora série em formato de antologia criada por Charlie Brooker, está de volta para uma sexta temporada. São cinco novos episódios, estrelados por nomes do calibre de Aaron Paul, Salma Hayek e Josh Hartnett.

Aaron Paul em cena da nova temporada da série 'Black Mirror', da Netflix - Daniel Escale/Netflix

Entre as histórias, está a de uma mulher que descobre que sua vida virou uma série no streaming, sem sua permissão, e a de uma jovem que precisa cometer atos terríveis para evitar uma tragédia.

Netflix, 16 anos

Como se Mede um Ano

Ao longo de 17 anos, o cineasta Jay Rosenblatt filmou a filha no dia do aniversário dela, no mesmo lugar e fazendo as mesmas perguntas. Indicado ao Oscar de melhor documentário em curta-metragem, o filme foi exibido no festival É Tudo Verdade de 2022.

HBO Max, livre

Tramonta News

Depois de estrear o programa Flow News, também no YouTube, o jornalista Carlos Tramontina lança podcast semanal com notícias de várias áreas. Ao fim do programa, uma fake news é desmentida.

Canal Flow Podcast no YouTube, grátis

Ex-Libris

O programa de entrevistas com escritores do país chega ao terceiro ano. A estreia é com "Saraus Literários: A Classe Operária Vem ao Paraíso e a Poesia Vem de Paraisópolis". Os episódios estão em sesctv.org.br/superlibris.

Sesc TV, 19h30, livre

Rio Shore

A terceira temporada do reality reúne seis veteranos de edições anteriores e seis novatos, trazendo a cantora Jojo Toddynho como a nova apresentadora da atração.

MTV, 21h, e Paramount+, 16 anos

Filmes de Festivais

A plataforma celebra dois anos de existência disponibilizando filmes exibidos em diversos festivais. São seis títulos do 15º In-Edit, voltado ao documentário musical; 19 do 12º Olhar de Cinema, de Curitiba; e sete da 18º CineOP, de Ouro Preto (MG). Um dos destaques é "Aguidás", de Luiza Fernandes e Renata Amaral, sobre descendentes de escravizados brasileiros que voltaram ao Benim.

Itaú Cultural Play, grátis, até 25 de junho