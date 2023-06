Como a artista Helena Almeida fez do próprio corpo vetor de emoções e protestos

São Paulo

Numa série de fotografias de Helena Almeida, a artista é encurralada num dos cantos do seu ateliê por uma grande onda de pigmento preto. Em outra, ela dá uma pincelada em azul no ar e depois guarda no bolso do jaleco o rabisco. Numa terceira, levanta a parte de baixo do vestido enquanto fica na ponta do pé esquerdo, na sola do qual aparece uma mancha vermelha.

"O corpo é o meu instrumento de trabalho. Como se fosse um quadro, ou uma pintura, é o meu meio. Sem qualquer preocupação com a evolução do meu corpo, a idade não tem importância, nem sequer a transformação que nós sofremos através dos anos —ficamos mais velhos", disse à artista numa entrevista de 2005 à televisão pública de Portugal.

Fotografia do tríptico 'Estudo para um Enriquecimento Interior' - Divulgação/Coleção Altice, Lisboa

"A única coisa que eu de fato penso que gostaria de manter é que meu corpo me obedeça sempre, a maleabilidade do corpo, que obedeça aquilo que eu quero fazer, que às vezes são poses um pouco mais difíceis."

A investigação de si própria pela fotografia e por movimentos do corpo que remetem à performance são elementos centrais das preocupações estéticas da portuguesa, um dos principais nomes no cenário artístico da segunda metade do século 20 e que ganha agora, pela primeira vez, uma exposição individual no Brasil.

"Fotografia Habitada" reúne no Instituto Moreira Salles de São Paulo um conjunto de 120 obras que repassam a carreira de Almeida entre o final da década de 1960 e 2018, ano de sua morte. É uma mostra inédita, organizada por Isabel Carlos, que trabalhou diversas vezes com a artista, de quem se tornou amiga.

O período coberto pela exposição, organizada em ordem cronológica, compreende o desenvolvimento da linguagem que tornou Almeida conhecida e mostrada internacionalmente, numa carreira que coincide com a democratização de Portugal após o fim da ditadura.

Depois de uma fase dedicada à pintura, fruto da formação da artista em Lisboa e em Paris, a partir de 1969 Almeida se volta às fotografias em preto e branco, sobre as quais intervém com manchas de tinta e fios de crina de cavalo, por exemplo.

Na série "Estudo para um Enriquecimento Interior", de 1977, a artista se representa comendo uma mancha de tinta azul. A cor, bastante frequente em seus trabalhos, é uma fusão das variações cobalto e marítimo do azul, uma mistura criada por ela para transmitir a ideia de energia, de acordo com a organizadora da mostra.

Na sequência de imagens "Desenho Habitado", vemos a mão da artista traçando um risco preto à caneta na primeira tela, enquanto na seguinte ela pinça um fio costurado com precisão ao final do rabisco.

Alguns de seus trabalhos têm contornos políticos, numa resposta à ditadura do Estado Novo, regime no qual Almeida nasceu e foi criada até os 40 anos. Na segunda sala da exposição, dedicada aos sentidos, está uma de suas obras mais famosas, uma série fotográfica onde vemos a palavra "ouve" escrita sobre a boca da artista como se costurasse seus lábios.

"É também uma reivindicação do lugar da mulher numa sociedade patriarcal", afirma a organizadora da mostra, lembrando que até 1974, quando a Revolução dos Cravos colocou fim à ditadura de Salazar, as mulheres precisavam de autorização dos homens para abrir conta em banco ou viajar para o exterior.

Conforme as décadas passavam, o corpo da artista aparecia mais e mais nos trabalhos —embora raramente o rosto. Quem a fotografava era seu marido, o arquiteto Artur Rosa, com quem tinha uma intimidade que dizia não ser possível caso contratasse um assistente para operar a câmera. Os retratos eram feitos no ateliê da artista em Lisboa, mesmo espaço de trabalho que pertenceu a seu pai, o escultor Leopoldo de Almeida, para quem posava quando criança.

'Seduzir', de 2002 Obra de Helena Almeida - José Manuel Costa Alves/Coleção CAM - Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

Na fase avançada de seu trabalho, que se estenderia até sua morte, o corpo começa a virar quase uma escultura, diz a organizadora. A artista interage com pouquíssimos elementos —um banco, pigmento de tinta, sapatos de salto alto, um saco de pano—, em posições rascunhadas milimetricamente antes de as fotografias serem tiradas. Antes da impressão, Almeida também determinava o corte exato da imagem.

Contenção parece ser a palavra de ordem. "Uso aquilo que tenho. Quanto mais restrito for, menos eu tenho e maior a intensidade que posso dar ao trabalho. É depuração, vai concentrando em intensidade", afirmou artista à televisão portuguesa.