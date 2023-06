Conheça os atores de 'Avatar: O Último Mestre do Ar', live-action da Netflix; fotos

São Paulo

A Netflix revelou as primeiras imagens do live-action que prepara da série animada "Avatar: A Lenda de Aang". Pela primeira vez, os fãs podem ver Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley e Dallas Liu como Aang, Katara, Sokka e Zuko, respectivamente.

Gordon Cormier como Aang na série "Avatar: O Último Mestre do Ar", da Netflix - Robert Falconer/Divulgação

Divulgadas durante o Tudum, feira de cultura pop do gigante do streaming que acontece neste fim de semana em São Paulo, as fotos trazem o elenco caracterizado como os protagonistas do desenho exibido originalmente entre 2005 e 2008 na Nickelodeon.

Na adaptação em live-action, batizada de "Avatar: O Último Mestre do Ar", o público deve acompanhar a mesma história, centrada em Aang, um garoto que deve dominar os quatro elementos para tomar seu lugar como Avatar, uma espécie de entidade poderosa responsável por cuidar do equilíbrio entre as nações de fogo, terra, água e ar.

Com criação de Albert Kim, das séries "Nikita" e "A Lenda de Sleepy Hollow", a série é uma das mais aguardadas da Netflix e deve estrear apenas em 2024, de acordo com um teaser em vídeo divulgado junto com as imagens.

Michael DiMartino e Bryan Konietzko, criadores da versão animada de "Avatar", deixaram a adaptação há alguns meses devido a diferenças criativas. No elenco ainda estão Daniel Dae Kim, Ken Leung, Tamlyn Tomita e Paul Sun-Hyung Lee.

Esta não é a primeira vez que "Avatar: A Lenda de Aang" ganha uma versão em live-action. Em 2010, M. Night Shyamalan levou a trama aos cinemas em "O Último Mestre do Ar", filme que recebeu uma avalanche de críticas negativas e balançou a carreira do diretor de "O Sexto Sentido" e "Batem à Porta".