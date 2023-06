Gugu nunca falou sobre casamento com Rose, diz amigo do apresentador

São Paulo

Gugu nunca teria falado sobre seu relacionamento com a esposa Rose Miriam em conversas que teve com Walter Wanderley, que diz ter sido amigo do apresentador desde 1982. Wanderley afirma ainda que nunca ouviu Gugu dizer que tinha uma relação de marido e mulher com ela.

Gugu e Rose Miriam Di Matteo - Arquivo Pessoal

Wanderley falou sobre sua relação com Gugu em uma escritura pública registrada em cartório. Parte do documento, registrado em dezembro de 2019, foi publicado pela revista Veja nesta quinta-feira.

Segundo a escritura, Gugu teria perguntado a Wanderley se ele conhecia Rose antes de se casar com ela. O apresentador teria visto nela uma mulher íntegra e sem vícios que poderia ser uma excelente mãe para seus filhos.

Ainda de acordo com o documento, Wanderley nunca viu o Gugu acompanhado de Rose ao longo dos 37 anos em que conviveram.

Ele afirma ainda que Gugu construiu duas casas em Guarujá, em São Paulo, sendo que uma delas era para que os filhos convivessem com a mãe, e a outra com ele. Os dois nunca moraram juntos, afirma o documento.

Veja um trecho da escritura de Wanderley a seguir.