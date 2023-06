Pedro Sampaio defende bissexualidade e falar sobre isso no palco

São Paulo

O DJ Pedro Sampaio, que tem 25 anos, falou sobre sua sexualidade no podcast "Quem Pode, Pod" na última terça-feira (6). Às apresentadoras Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, disse que achou importante se declarar bissexual.

Pedro Sampaio no Lollapalooza - Divulgação

"Comecei a perceber ao meu redor a minha responsabilidade, os lugares que atingia como artista e falei 'preciso ser sincero comigo, com as pessoas e usar minha voz para inspirar e trazer conforto'", disse.

O artista revelou sua sexualidade em março deste ano, no palco do Lollapalooza, festival de música que acontece em São Paulo.

"Fazer toda essa movimentação de me assumir bissexual no Lolla foi muito forte, grandioso e incontestável. Fiz isso no palco por ser o lugar onde me sinto a vontade, livre e sem amarras", afirmou.

"Não queria abordar um tema que considero tão importante como se não fosse nada. Como artista tenho que responder a perguntas sobre isso, porque entendo que muita gente no Brasil é leiga nesse assunto."