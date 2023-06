Preta Gil, em tratamento contra câncer, diz como palco a ajuda no processo de cura

São Paulo

Prestes a subir ao palco do festival Turá acompanhada da família, Preta Gil contou como foram os últimos meses em tratamento oncológico. Em janeiro deste ano, a artista recebeu o diagnóstico de um câncer colorretal, que a levou a fazer quimioterapia e radioterapia. Após a quinta sessão de quimioterapia, teve um quadro de septicemia e ficou 20 dias internada na UTI em abril.

A cantora Preta Gil no segundo dia do festival Turá, no parque Ibirapuera - Rubens Cavallari/Folhapress

Após antecipar alguns estágios do processo, ela recebeu o aval dos médicos para voltar aos palcos com parcimônia em junho. No show "Nós, A Gente", filhos e netos de Gilberto Gil cantam os sucessos do patriarca. Depois de três noites no Rio de Janeiro, a trupe viajou para Belo Horizonte, desembarcou em São Paulo neste domingo, e a turnê se encerra na semana que vem com duas datas em Salvador.

A cada noite, Preta Gil conta que se sente mais disposta e inundada pela energia do público. "Tem que ter bom senso, porque estou enfraquecida, mas cada noite é uma dose de adrenalina, amor e afeto", diz ela, sobre as apresentações.

A princípio, ela faz metade do show, além de cantar duas músicas do seu repertório —"Vai se Benzer" e "Sinais de Fogo". O objetivo é voltar a fazer o repertório inteiro até Salvador, no mesmo formato em que a família apresentou na turnê europeia mostrada na série "Viajando com os Gil".

Nos últimos meses, a artista vem compartilhando a evolução do tratamento nas redes sociais. Após publicar vídeos em que fala de questões como a queda de cabelo durante a quimioterapia, ela ressalta a importância da honestidade em tempos de artificialidade.

"Eu comento sobre tudo, se estou frágil ou triste, sou transparente. Sou uma pessoa pública, posso dividir as minhas vulnerabilidades, não tenho porque fazer tipo na internet."