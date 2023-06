Produtora cancelou documentário no submarino Titan por falta de segurança

São Paulo

A produtora britânica Atlantic Productions, que pretendia fazer um documentário sobre o Titan, submarino que fazia expedições até os destroços do Titanic, vetou o filme com o submersível da OceanGate por considerá-lo pouco seguro.

Ainda antes do acidente, o ator e apresentador Ross Kemp planejava participar do documentário que mostraria um mergulho do submarino até o famoso navio naufragado.

Submarino da OceanGate que realizava viagens até o Titanic e seria tema de documentário - OceanGate Expeditions/Xinhua

A informação foi revelada por Jonathan Shalit, agente do apresentador. De acordo com ele, a produtora chegou a verificar o Titan, mas preferiu realizar as gravações em submarinos que consideraram mais bem-sucedidos.

Segundo o tabloide "The Sun", Kemp, que já havia participado de mergulhos em mar aberto, viajaria com o Titan para apresentar o documentário sobre os 110 anos de naufrágio do Titanic.

Os destroços do submarino, que estava desaparecido no Oceano Atlântico, foram encontrados na última quinta-feira (23) e comprovaram a implosão do submersível e morte dos cinco passageiros presentes. De acordo com troca de e-mails, CEO da empresa havia ignorado alertas de segurança.