'Barbie' faz adultos virarem crianças e é o que o mundo precisa, diz Margot Robbie

"Barbie" deve fazer o mundo explodir em cor-de-rosa, afirma Margot Robbie, que interpreta a protagonista do filme que estreia nesta quinta-feira, dia 20.

"Isso nunca vai acontecer de novo —ver tantos adultos entrarem em um set e se transformarem em crianças. Nunca participei de algo tão esperado. É uma explosão de cor, alegria e amor e é o que o mundo está precisando", afirmou a atriz em conversa com jornalistas.

Margot Robbie em cena do filme 'Barbie', dirigido por Greta Gerwig - Divulgação

Ela não está errada. A demanda do set de "Barbie" pela cor-de-rosa foi tão grande que o mercado de tintas ficou desabastecido do rosa fluorescente da marca Rosco.

Robbie obrigava a equipe a vestir peças cor-de-rosa uma vez por semana no set de gravação sob pena de multa, afirmou Ryan Gosling, intérprete do boneco Ken, à revista People.

"Havia funcionários que estavam sempre à procura de uma desculpa para entrar na barbielândia. Outros filmes estavam sendo gravados naquele mesmo estúdio, como o último "Velozes e Furiosos", e as pessoas sempre passavam por lá e ficavam ‘ai, meu Deus’. Acho que nunca verei expressões como aquelas de novo", diz a atriz.

Gosling, que também falou com a imprensa, foi questionado sobre como se sentiu ao se ver com as roupas ultracoloridas de Ken pela primeira vez. "É difícil explicar. Só posso comparar com beber muita tequila. É muito divertido no momento, mas dá uma baita ressaca."