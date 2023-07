São Paulo

O ator Angus Cloud morreu nesta segunda-feira (31) aos 25 anos. O artista era conhecido por interpretar o personagem Fezco na série "Euphoria", da HBO.

A informação foi confirmada pela família do ator, que não divulgou a causa da morte. Cloud perdeu o pai na última semana, segundo os familiares, e vinha sofrendo com a perda.

O ator Angus Cloud - Pat Martin/The New York Times

"É com o coração pesado que damos adeus a um ser humano incrível hoje", escreve a família no comunicado à imprensa. "Na semana passada ele enterrou o pai e sofreu muito com a perda. O único conforto que temos é saber que Angus agora está reunido com o pai."

A família ainda pede por privacidade no documento.

Cloud estreou na carreira com a série da HBO, onde trabalhou como um dos principais personagens durante duas temporadas. Além de "Euphoria", o ator trabalhou em apenas um filme, "North Hollywood", de 2021. Este ano, ele está previsto para aparecer nos dramas "The Line" e "Your Lucky Day" —neste último, dirigido por Dan Brown, ele trabalha no papel de protagonista.

Ainda em projetos vindouros, o ator recentemente terminou de filmar "Freaky Tales", novo longa de Ryan Fleck e Anna Boden —diretores de "Capitã Marvel"— e com Ben Mendelsohn e Pedro Pascal no elenco.

Ele também estava escalado para o novo longa dos diretores das últimas sequências de "Pânico", Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, onde contracenaria com a atriz Melissa Barrera, mas as filmagens ainda estavam para acontecer .

Angus Cloud ainda estrelou clipes de Noah Cyrus, Juice WRLD e a dupla Becky G e Karol G.