Onde ver a minissérie do diretor Steven Soderbergh com a atriz Claire Danes

São Paulo

A investigação sobre um sequestro malsucedido revela ligações inesperadas entre membros da elite de Nova York e uma organização mafiosa formada por imigrantes vindos da Guiana.

Timothy Olyphant, Claire Danes e Dennis Quaid em cena de 'Círculo Fechado', de Steven Soderbergh, produzida pela HBO Max - Divulgação

Steven Soderbergh dirige esta minissérie em seis episódios, que tem Claire Danes, Dennis Quaid e Zazie Beetz no elenco. Dois novos episódios são lançados toda quinta-feira. Os dois primeiros já estão disponíveis.

Círculo Fechado, HBO Max, 16 anos

O Príncipe que Nunca Foi Rei

Em 1978, Vittorio Emanuele di Saboia, herdeiro no exílio do trono italiano, atirou contra um grupo que desembarcou na ilha de Cavallo, onde morava, e pode ter matado por acidente um jovem alemão que dormia num barco. Esta minissérie em três episódios reconstitui o misterioso episódio e investiga a vida do príncipe, desde sua conturbada relação com os pais aos anos em que trabalhou no Irã.

Netflix, 12 anos

Zico em Família

Produzido pela ESPN, este especial homenageia os 70 anos do jogador e traz depoimentos de seus três irmãos mais velhos, que contam histórias inéditas sobre sua trajetória.

Star+, livre

Família Paraíso

Já exibida pelo Multishow, a segunda temporada da sitcom ambientada numa casa de repouso chega à segunda temporada. No elenco, Leandro Hassum, Cacau Protásio, Guida Vianna e Teca Pereira.

Globo, 14h30, 10 anos

Almino Affonso, Por Ele Mesmo

O documentário produzido pela emissora revê a trajetória do ex-deputado, ex-ministro e ex-vice-governador de São Paulo, hoje com 94 anos.

Cultura, 22h, livre

Apito Final

Este novo programa faz um resumo semanal de tudo o que aconteceu no mundo do futebol. Apresentação de Neto, com comentários de Livia Nepomuceno e Marília Ruiz.

Band, 22h, livre

Canal Livre

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, fala sobre os desafios do agronegócio brasileiro.

Band, 0h, livre