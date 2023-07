Onde ver 'Bird Box Barcelona', filme espanhol e derivado de hit da Netflix

São Paulo

Lançado em 2018 e protagonizado por Sandra Bullock, "Bird Box" é uma das produções originais de maior sucesso da plataforma. O filme agora ganha uma espécie de continuação, "Bird Box Barcelona", quando a misteriosa força que leva as pessoas ao suicídio ataca a cidade espanhola de Barcelona. A única forma de não se contaminar é vendar os próprios olhos.

Com Diego Calva, de "Babilônia", Michelle Jenner, de "Julieta", e Leonardo Sbaraglia, de "Relatos Selvagens".

Fundação

A segunda temporada da série de ficção científica baseada em contos de Isaac Asimov se passa um século após a primeira, com uma rainha buscando destruir um império. Novos episódios às sextas.

The Great

Na terceira temporada da série que reinventa em chave cômica a vida de Catarina, a Grande, a imperatriz da Rússia tenta salvar o casamento com o czar Pedro depois de tentar matá-lo. Com Elle Fanning e Nicolas Hoult. Novos episódios às sextas.

Visões de Ramsés

Um falso vidente atende clientes num bairro parisiense povoado por imigrantes. Uma gangue de crianças começa a aterrorizar o lugar, ele é chamado para intervir e, de repente, tem o que parece ser a visão real. O elogiado filme de Clément Cogitore tem suspense e denúncia social.

Estreias na Universal TV

Três séries policiais voltam com novas temporadas. Às 21h30, é a vez da quinta safra de "The Rookie", sobre as agruras de um tira novato —as quatro primeiras estão disponíveis no Paramount+. "Bluebloods", estrelada por Tom Selleck e Donnie Wahlberg, inicia sua 12ª fase às 22h20. Por fim, a quinta temporada de "Magnum P.I", remake da série clássica, entra às 23h10.

Globo Repórter

O programa dá uma visão panorâmica do mercado de trabalho e destaca as áreas que estão mais contratando, como a da construção civil.

