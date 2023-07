Patrimônio de Sinéad O'Connor era avaliado em cerca de R$ 24 milhões

São Paulo

Sinéad O'Connor, morta na semana passada aos 56 anos, tinha em 2017 uma fortuna avaliada em £ 4 milhões, cerca de R$ 24 milhões, segundo a imprensa internacional.

Boa parte de seu patrimônio foi adquirido a partir de 1990, quando ela estourou com seu segundo álbum. Intitulado "I Do Not Want What I Haven't Got", o trabalho trouxe a música "Nothing Compares 2 U", seu maior hit.

Cena de 'Nothing Compares', documentário do In-Edit que fala sobre a vida de Sinéad O'Connor - Divulgação

Ela ganhou cerca de R$ 60 milhões com esse disco, segundo entrevista que a própria cantora deu a jornal The Gardian em 2021.

"Eu doei metade disso. Um padre me disse: quando você crescer e conseguir um emprego, devolva o dinheiro que roubou. Então, assim que recebi o dinheiro, distribuí de várias maneiras para diferentes instituições de caridade e pessoas".

A cantora instruiu os filhos a contatar um contador caso a encontrassem morta, antes de chamarem a emergência. A artista, que morreu na última quarta-feira, contou essa história em uma entrevista para a revista People, em 2021.

Segundo a cantora, o plano era parte de seu esforço para conscientizar os filhos da importância de se proteger sua música e as finanças.

"Quando os artistas estão mortos, eles são muito mais valiosos do que quando estão vivos", disse O'Connor na época. "Tupac lançou muito mais álbuns desde que morreu do que jamais fez vivo, então é meio nojento o que as gravadoras fazem."

Ainda segundo a cantora, o pedido feito aos quatro filhos incluía também as produtoras responsáveis por sua música. "Desde pequeno instruí meus filhos. 'Se sua mãe cair morta amanhã, antes de ligar para a emergência, ligue para meu contador e se certifique de que as gravadoras não comecem a divulgar meus discos.' Também não os diga onde está o dinheiro."

Sinéad O'Connor morreu aos 56 anos, sem uma causa de morte divulgada ao público. Mãe de quatro filhos, ela perdeu o de 17 anos, Shane, no ano passado. Seu corpo passará por uma autópsia.