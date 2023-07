Saiba os filmes e séries que podem continuar gravando durante a greve dos atores

São Paulo

Apesar da atual greve, o Sindicato de Atores de Hollywood, o SAG-AFTRA, autorizou que algumas produções continuem filmando durante a paralisação da categoria.

Os acordos acontecem com produtoras específicas e independentes, que não tem laço com a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão, a AMPTP. A aliança representa os principais estúdios da indústria cinematográfica e é quem negocia no momento com o SAG e o sindicato de roteiristas, o WGA.

A atriz Anne Hathaway - Stefanie Loos/AFP

Entre as produtoras independentes que acertaram acordo com o SAG, um nome que chama a atenção é a A24. Estúdio por trás de "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" e "Moonlight", vencedores do Oscar, a empresa não está na aliança e já aceitou as condições impostas pelo sindicato.

Com isso, o estúdio ganhou autorização para continuar filmando dois projetos em meio à greve, "Mother Mary" e "Death of a Unicorn". O primeiro é o novo filme de David Lowery, diretor de "A Lenda do Cavaleiro Verde" e "Peter Pan e Wendy", que tem Anne Hathaway no elenco. Já o segundo, dirigido por Alex Scharfman, tem Jenna Ortega e Paul Rudd no elenco.

Outros projetos de destaque que foram aprovados pelo sindicato são "Rivals of Amziah King", com Matthew McConaughey; "Dust Bunny", protagonizado por Sigourney Weaver e Mads Mikkelsen; e "Bride Hard", estrelado por Rebel Wilson. Todos são encarados pelo SAG como filmes de "produtores independentes verdadeiros", que não têm ligação com a AMPTP.

A lista de longas autorizados a gravar está disponível no site oficial do sindicato e conta com mais de 39 produções. De acordo com o site Deadline, a autorização não significa que os filmes vão gravar de imediato. "Death of a Unicorn", por exemplo, ainda está na fase de pré-produção.

A seção de autorizados também inclui séries, ainda que os motivos fiquem menos claros —com o streaming, produções do tipo são distribuídas por estúdios membros da AMPTP.

Os seriados que estão autorizados pelo sindicato para filmar na greve incluem a série religiosa "The Chosen" e "Tehran", produção da Apple TV+ com Hugh Laurie no elenco.

O SAG declarou a paralisação da categoria no último dia 14 de julho, após o fracasso das negociações com a AMPTP. Até que um acordo entre as partes seja alcançado, os membros do sindicato estão proibidos de trabalharem, o que inclui filmagens e a divulgação de novos projetos.