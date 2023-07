Ser o Ken de 'Barbie' é como tomar tequila, porque dá ressaca, diz Ryan Gosling

São Paulo

Ryan Gosling é um dos queridinhos de Hollywood. Indicado ao Oscar de melhor ator por "La La Land" em 2017, ele agora dá vida ao boneco Ken em "Barbie", filme que estreia nesta quinta-feira cercado de burburinho.

"Eu não conseguiria 'kenexplicar' o filme da Barbie", disse o ator em conversa com jornalistas, fazendo um trocadilho com o nome do seu personagem. Ele ficou quieto durante a entrevista, deixando que Robbie e America Ferrera, que interpreta uma humana no filme, falassem mais.

Ryan Gosling em cena do filme "Barbie", dirigido por Greta Gerwig - Divulgação

Até que a condutora da conversa o questionou sobre como ele se sentiu ao se ver com as roupas ultracoloridas de Ken pela primeira vez. "É difícil explicar. Só posso comparar com beber muita tequila. É muito divertido no momento, mas dá uma baita ressaca."

O ator ainda agradeceu pela recepção dos fãs mexicanos na Cidade do México, momento que Robbie afirmou ter superado o estardalhaço em qualquer evento geek que já tenha ido.

Para a atriz, "Barbie" é um ponto fora da curva. "Isso nunca vai acontecer de novo —ver tantos adultos entrarem em um set e se transformarem em crianças. Nunca participei de algo tão esperado. É uma explosão de cor, alegria e amor e é o que o mundo está precisando"