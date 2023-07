Susana Vieira rebate grito de fã em apoio à Lei Rouanet na estreia de peça

São Paulo

Susana Vieira lançou no Rio de Janeiro no último sábado (29) a peça "Shirley Valentine", que segundo ela foi produzida sem patrocínio do governo. A própria atriz confirmou a informação ao final do evento.

Segundo o jornalista Guilherme Amado, a artista teria feito a declaração após um espectador na plateia saudar a peça com o grito "Viva a Lei Rouanet". Na hora, Vieira afirmou: "Alguém gritou 'Viva a Lei Rouanet? Deve ser artista".

A atriz Susana Vieira - Bruno Santos/Folhapress

A assessoria de Vieira afirma que a atriz não citou a lei na ocasião, e que o espectador não foi acompanhado do público.

"A Susana respondeu que não era contra a lei Rouanet, ela só explicou que aquela produção não tinha e que a mesma foi feita com recursos próprios, dela e do produtor dela", diz a assessoria em nota oficial.

Em cartaz atualmente no Teatro Casa Grande, "Shirley Valentine" é uma nova montagem do clássico escrito por Willy Russell e acompanha as comemorações dos 60 anos de carreira e 81 de vida de Susana Vieira. O texto foi traduzido por Miguel Falabella e fica em cartaz até 13 de agosto.