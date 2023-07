Onde ver 'Negociador', série nacional com Malvino Salvador e Bárbara Reis

São Paulo

Gabriel Menck, vivido por Malvino Salvador, é um negociador do Gate, o Grupo de Ações Táticas Especiais, que perde a mulher num acidente. Depois de meses afastado e ainda lidando com o trauma do filho, ele volta ao trabalho e descobre que está sendo investigado. Ele é o principal suspeito pela morte da mulher.

Malvino Salvador em 'Negociador' - Divulgação/Prime Video

Bárbara Reis, de "Terra e Paixão", também está no elenco de "Negociador", série produzida pela Spiral International e Boutique Filmes.

Amazon Prime Video, 14 anos

Tarsilinha

Uma menina de oito anos embarca em uma jornada para recuperar as memórias de sua mãe, que foram roubadas. Inédito na programação da TV aberta, o longa de animação de Celia Catunda e Kiko Mistrorigo é inspirado pela obra de Tarsila do Amaral.

Cultura, 13h, livre

Meu Novo Velho Amigo

A emissora celebra com antecedência o Dia dos Avós. Na trama, um treinador de beisebol aposentado faz amizade com as crianças que frequentam uma pista de skate.

TV Aparecida, 15h, 10 anos

Luzes do Ártico

A sueca Sofi Jeannin rege o Coro da Osesp num concerto com obras de sete compositores nórdicos, como o finlandês Jean Sibelius e o norueguês Edvadr Grieg.

YouTube da Osesp, 18h, livre

Me Chama que Eu Vou

O documentário feito por Joana Marini revisita a trajetória de mais de 50 anos da carreira do cantor Sidney Magal.

GloboNews, 23h, 10 anos

Santos Dumont, Um Inventor por Esporte

Para comemorar os 150 anos do nascimento de Santos Dumont, a emissora exibe esta minissérie documental que traz entrevistas gravadas no Brasil, na França e no Chile. O ator Cássio Scapin, de "Castelo Rá-Tim-Bum", interpreta o pioneiro da aviação.

Cultura, 22h, livre

Canal Livre

Autor de clássicos como "Pra Não Dizer que Não Falei de Flores" e "Disparada", o cantor Geraldo Vandré fala sobre a carreira e os motivos que o levaram a parar de cantar.

Band, 0h, livre