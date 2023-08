Mate as saudades dos anos 1980 com filmes e séries no streaming

São Paulo

Os documentários recém-concluídos sobre a Xuxa e a Turma do Balão Mágico mexeram com a sua saudade de tempos mais simples?



Separei cinco filmes e cinco séries dos anos 1980 que estão no streaming para confortar seu coração como um cigarrinho de chocolate ou um blazer com ombreiras (dá pra perceber que eu não lembro dos anos 80?).

FILMES QUE ERAM SUCESSO NA LOCADORA

"Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu"

Ted Striker (Robert Hays) é um ex-piloto de guerra traumatizado. Sua namorada, Elaine (Julie Hagerty) termina o relacionamento, e ele compra uma passagem para o voo em que ela, comissária de bordo, estará, para tentar reconquistá-la. Quando passageiros e parte da tripulação —incluindo o piloto e o copiloto— passam mal com o peixe servido no jantar, Ted precisa superar seus traumas e pousar o avião.



Uma descrição dessas faz tudo parecer dramático, mas é muito pelo contrário. Paródia de filmes de desastres, o primeiro longa do trio Zucker Abrahams Zucker tornou a seriedade do galã genérico Leslie Nielsen numa arma cômica, que passaria a ser sua marca. O filme é uma metralhadora de piadas que podem ser eternamente recontadas, ainda que nem todas tenham sobrevivido bem ao tempo.

Disponível no Telecine, 87 min.

"Conta Comigo"

Meio doce, meio sujo, meio trágico, o filme de Rob Reiner é uma lembrança de uma infância mais livre mas menos protegida que as das gerações seguintes. Em 1959, quatro amigos — Gordie (Wil Wheaton), Chris (River Phoenix), Teddy (Corey Feldman) e Vern (Jerry O’Connell)— partem em uma jornada em busca do corpo de um garoto desaparecido em sua cidadezinha no Oregon (EUA). No caminho, enfrentam valentões, os perigos da linha do trem, seus problemas familiares e sanguessugas em lugares infelizes.

Disponível na Netflix, 89 min.

Corey Feldman, Jerry O'Connell, Wil Wheaton e River Phoenix em cena do filme "Conta Comigo" (Stand by Me), de 1986, baseado no conto "The Body" - Divulgação

"Ela Quer Tudo"

Primeiro longa de Spike Lee, é um marco do cinema independente americano dos anos 1980. Seu sucesso de bilheteria (rendeu US$ 7,1 milhões sobre um orçamento de US$ 175 mil) seria o ponto de partida da carreira do mais influente diretor negro dos EUA. No filme, Tracy Camilla Johns é Nola Darling, uma artista jovem e atraente que está saindo com três homens diferentes: Jamie (Tommy Redmond Hicks), Greer (John Canada Terrell) e Mars (o próprio Spike Lee). Quando os três descobrem a situação, passam a cobrar de Nola uma escolha que ela não quer fazer —a de abrir mão de sua liberdade.

Disponível na Netflix só até 1º de setembro, 84 min.

"Duro de Matar"

Um filme cujas partes se encaixam tão bem que parece ter sido escrito de trás para frente. O policial John McClane (Bruce Willis) viaja de Nova York para Los Angeles na véspera do Natal para tentar reatar com sua esposa, Holly (Bonnie Bedelia), que se mudou para o outro lado do país a trabalho. Durante a festa de fim de ano do escritório, na torre Nakatomi Plaza, os convidados são feitos reféns de um grupo terrorista, liderado pelo alemão Hans Gruber (Alan Rickman, perfeito), que quer roubar US$ 640 milhões em ações de dentro de um cofre. John então precisa enfrentar Gruber e seus capangas para salvar todos no prédio e, quem sabe, seu casamento.

Disponível no Star+. 132 min

O ator Bruce Willis em cena do filme 'Duro de Matar', de 1988 - Divulgação

"A Mosca"

Jeff Goldblum ensina a importância de se manter uma área de trabalho limpa e organizada. Dirigido e coescrito por David Cronenberg, o filme conta a história de Seth Brundle (Goldblum), um cientista excêntrico que, em meio a experimentos sobre teletransporte, acidentalmente funde seu próprio material genético com o de uma mosca que entrou na cabine bem na hora errada. Geena Davis também estrela o filme como Ronnie Quaife, uma jornalista que Brundle convida a contar a história de suas descobertas.

Disponível no Star+. 95 min

O ator Jeff Goldblum, em cena de "A Mosca" (1986), do diretor canadense David Cronenberg - Divulgação

SÉRIES QUE VOCÊ ESPERAVA PARA VER NA TV

"MacGyver - Profissão: Perigo"

Um chiclete, um araminho de saco de pão de forma e um pouco de boa vontade bastam para tirar Angus Macgyver de qualquer enrascada. O agente secreto americano interpretado por Richard Dean Anderson é um "solucionador de problemas", que usa seu conhecimento enciclopédico de física e química para resolver questões de vida ou morte com um canivete, fita adesiva e fósforos. O seriado, que ia ao ar na Globo às segundas à noite, fez um enorme sucesso nos EUA e deu origem a um remake em 2016, com cinco temporadas (disponíveis na Globoplay e no Paramount+).

As sete temporadas da série original estão disponíveis no PlutoTV dubladas, de graça e com anúncios. 139 episódios.

O ator Richard Dean Anderson, que interpretava Angus MacGyver, durante cena do seriado 'MacGyver - Profissão: Perigo' - Divulgação

"Jornada nas Estrelas: A Nova Geração"

Segunda série live-action no mundo criado por Gene Roddenberry, "A Nova Geração" (ou "TNG", do nome em inglês, "The Next Generation") se passa quase um século depois da série clássica estrelada por William Shatner e seu capitão Kirk. No seriado de 1987, a nave Enterprise (a quinta a ter esse nome) é comandada por Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) em sua missão de explorar as fronteiras da galáxia em busca de novas civilizações, indo audaciosamente aonde ninguém jamais esteve. Agora tendo os Klingons como aliados políticos da Federação, a tripulação conhece novas formas de vida e enfrenta novos inimigos, como os Cardassianos, os Ferengi e os Borg.

As sete temporadas da série estão na Netflix, 178 episódios.

Elenco do seriado "Jornada nas Estrelas: A Nova Geração" - Divulgação

"ALF, o ETeimoso"

Enquanto Jean-Luc Picard viaja pela galáxia defendendo as qualidades da humanidade ante novas culturas e civilizações, a família Tanner precisa lidar com o estranho ser que caiu com uma nave espacial em sua garagem, na Califórnia. Batizado de ALF (Alien Life Form, no inglês original), o extraterrestre vindo do planeta Melmac encontra refúgio na casa de Willie Tanner (Max Wright), sua mulher, Kate (Anne Schedeen), sua filha adolescente Lynn (Andrea Elson) e seu filho Brian (Benji Gregory), que o protegem de uma força-tarefa militar e de vizinhos xeretas. A cada episódio, Alf (um boneco manuseado por Paul Fusco, por vezes interpretado por Michu Meszaros e dublado no Brasil por Orlando Drummond) aprende sobre a vida no planeta Terra e envolve os Tanners em confusões.

As quatro temporadas estão na HBOMax. 99 episódios.

Elenco de "Alf, o Eteimoso", que está disponível na HBOMax - Divulgação

"Anos Dourados"

Em maio de 1986, depois de episódios de "Selva de Pedra", a Globo exibiu a história do casal Lurdinha (Malu Mader) e Marcos (Felipe Camargo), dois estudantes de classe média da Tijuca nos anos 1950 cujo namoro é proibido pelos pais dela, Carneiro (Cláudio Corrêa e Castro) e Celeste (Yara Amaral). A garota mantém o relacionamento em segredo, e juntos os jovens encaram as dores do primeiro amor, traições, dúvidas e a curiosidade com o sexo.

Disponível na Globoplay, 20 episódios

Lurdinha (Malu Mader) e Marcos ( Felipe Camargo), personagens da minissérie "Anos Dourados", da Globo - Jorge Baumann - 1986/Globo

"O Fantástico Jaspion"

Sucesso na Rede Manchete, a série japonesa acompanha as aventuras de Jaspion, um humano criado em outro planeta, que volta à Terra para combater o terrível Satan Goss e seu herdeiro, MacGaren. Usando equipamentos criados por Edin, seu mentor e pai adotivo, Jaspion luta para frustrar os planos de seus inimigos de dominação total e extermínio do Universo.

Disponível no Prime Video, 46 episódios.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Only Murders In The Building"

Terceira temporada da série com Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez como três vizinhos podcasters que sempre acabam envolvidos em homicídios, desta vez com a participação de Meryl Streep e Paul Rudd.

Na Star+. Os dois primeiros episódios já estão no ar e os demais estreiam semanalmente, às terças.

"Império da Dor"

Depois de "Dopesick", da Star+, é a vez de a Netflix explorar os efeitos nefastos da oxicodona, um analgésico poderoso, mas que causa dependência e gerou uma epidemia de opioides nos Estados Unidos. Com Matthew Broderick, Uzo Aduba e Taylor Kitsch, e produção do documentarista Alex Gibney.

Minissérie em seis episódios, disponível na Netflix.

"Vermelho, Branco e Sangue Azul"

Baseado no best-seller de Casey McQuinn, conta a história de inimigos a amantes de Alex, (Taylor Zakhar Perez), filho da primeira presidente dos Estados Unidos, e Henry (Nicholas Galitzine), príncipe britânico.

Chega ao Prime Video nesta sexta (11). 118 min.

"Homem-Aranha: Longe de Casa"

Nem em uma viagem escolar para a Europa o jovem Peter Parker (Tom Holland) tem paz. Depois dos acontecimentos de "Vingadores: Ultimato", Nick Fury (Samuel L. Jackson) convoca o Homem-Aranha a investigar o mistério por trás de novos ataques, com a ajuda de Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Chega à Disney+ nesta sexta (11). 129 min.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Ghostbusters: Mais Além"

Continuação "de menino" da série de filmes dos anos 80, com Paul Rudd, Carrie Coon e Finn Wolfhard deixa a HBOMax no fim do mês. 124 min

"O Vingador do Futuro"

Remake do filme de 1990 dirigido por Paul Verhoeven, a versão de 2012, com Colin Farrell e Kate Beckinsale sai da HBOMax em 31 de agosto. 118 min.