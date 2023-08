Fyre Festival terá segunda edição após fiasco e caos da primeira, que frustrou ricos

Nova York | AFP | AFP

O polêmico organizador do Fyre Festival anunciou uma segunda versão do evento caribenho, cuja primeira e desastrosa edição em 2017, com falta de música, comida e abrigo, o levou a uma condenação por fraude.

De robe branco e fones sem fio, o artista Billy McFarland, de 31 anos, disse em um vídeo publicado no Instagram que esta segunda edição será diferente.

"Foi uma viagem louca chegar até aqui. Tudo começou no meu sétimo período de confinamento solitário", afirmou.

O alojamento do Fyre Festival, que prometia acomodações luxuosas - Netflix

A edição de 2017 do Fyre foi promovida por influenciadores e famosos como a "experiência cultural da década" em uma ilha deserta de Bahamas.

Porém, após pagarem milhares de dólares, os participantes que chegaram à ilha de Exuma para viver essa experiência encontraram apenas sanduíches de queijo, barracas de campanha no estilo das utilizadas em ações humanitárias e nada de música.

Em 2018, McFarland admitiu ter agido fraudulentamente. Foi condenado a seis anos de prisão e a reembolsar 26 milhões de dólares (100 milhões de reais na cotação da época). Após quatro anos atrás das grades, passou a cumprir prisão domiciliar em setembro do ano passado.

Em seu novo vídeo, McFarland disse que, na prisão, idealizou numerosos projetos para o "interesse e a demanda pelo Fyre", entre eles, um documentário e um musical da Broadway, antes de decidir realizar uma nova edição do evento.

Ele afirma que os primeiros cem ingressos para o Fyre Festival II já foram vendidos e que todo o valor arrecadado nesta edição ficará depositado "até que se anuncie a data" do evento, que espera concretizar no final de 2024.

Ainda não se sabe onde a segunda edição do festival será realizada nem quais artistas vão se apresentar. Na página do evento na internet há um link para o Google Maps, que, ao ser clicado, leva ao mar do Caribe.