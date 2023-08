Onde ver 'A Lua me Disse', novela de Miguel Falabella que foi acusada de racismo

São Paulo

Exibida pela Globo em 2005 na faixa das 19h, "A Lua me Disse", novela de Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa, jamais foi reprisada.

O ator Pedro Neschling em 'A Lua me Disse' - João Miguel Jr./TV Globo

O elenco inclui nomes como Adriana Esteves, Marcos Pasquim e Wagner Moura.

Globoplay, livre

Projeto Extração

Num futuro próximo, o petróleo anda escasso e as tensões escalam no mundo inteiro. Dois agentes de segurança recebem a missão de escoltar um grupo de civis por uma perigosa rodovia no Iraque, mas a caravana é atacada por terroristas. Jackie Chan e John Cena protagonizam este filme de ação com toques de comédia, um dos mais vistos da plataforma.

Netflix, 12 anos

Ela Era Bonita

Neste dorama romântico da Coreia do Sul, um rapaz reencontra uma amiga de infância, mas quase não a reconhece. O rosto dela está muito diferente, por causa das diversas intervenções cirúrgicas feitas.

HBO Max, 10 anos

O Rei da Noite

O primeiro longa de Hector Babenco, de 1975, chega à plataforma em versão restaurada. Paulo José faz um boêmio paulistano da década de 1940, e Marília Pera, a prostituta com quem ele se envolve.

Mubi, 14 anos

Lapa do Bom Jesus

Série documental em três episódios sobre a cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, cujo santuário católico atrai a terceira maior romaria do Brasil. Exibição de quinta a sábado, no mesmo horário.

TV Aparecida, 20h, livre

Segundo Tempo

Depois da morte do seu pai, dois irmãos que nunca se deram bem viajam para Frankfurt, na Alemanha, para investigar a história da família. Direção de Rubens Rewald.

Canal Brasil, 20h30, 14 anos

Incertezas Críticas

Cada um dos 12 episódios da série destaca um intelectual famoso, entrevistado pelo diretor Daniel Augusto. Entre eles, o francês Alain Touraine, o brasileiro Luiz Gonzaga Belluzzo, o americano Noam Chomsky e o paquistanês Tariq Ali. A estreia é com o escritor Alberto Manguel.

Cultura, 22h, 10 anos