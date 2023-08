Onde ver a série ‘Impuros’, que chega à 4ª temporada com sede de vingança

São Paulo

Depois de entrar em guerra com bicheiros e escapar de um atentado na última temporada de "Impuros", o líder do narcotráfico Evandro do Dendê, vivido por Rafael Logam, decide eliminar todos seus adversários. Ao mesmo tempo, tenta se reconciliar com a mãe, papel de Cyrio Coentro.

Raphael Logam em cena na terceira temporada da série "Impuros" - Divulgação

A quarta leva de episódios da elogiada série nacional traz novidades no elenco, como Silvia Buarque, Jonathan Haagensen, Gabriel Godoy, Silvio Guindane e a rapper MC Carol.

Star+, 16 anos

Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá!

Uma garota judia briga com sua melhor amiga às vésperas de sua festa de bat mitzvá. Adam Sandler e Idina Menzel fazem os pais da protagonista.

Netflix, 12 anos

Prisão 77

Em 1977, dois anos após a queda da ditadura franquista, a Espanha enfrentou uma onda de revoltas em presídios. O filme é baseado na história de um jovem prisioneiro, líder de um movimento que mudou o sistema carcerário.

Looke, 16 anos

Jogo do Amor

Uma jovem americana acompanha o namorado à Itália, onde ele pretende vender uma propriedade da família. Mas ela não está preparada para enfrentar os segredos que virão à tona. Com Bella Thorne.

Amazon Prime Video, 14 anos

O Homem Ideal

Dan Stevens, da série britânica "Downton Abbey", faz um robô programado para ser o namorado perfeito neste filme que representou a Alemanha no Oscar de 2021.

HBO Max, 14 anos

Crônica de uma Cidade Partida

Atração da faixa É Tudo Verdade, o documentário de Ricardo Nauenberg traz dez depoimentos que analisam como as favelas do Rio caíram nas mãos do narcotráfico e das milícias, e propõe soluções para a escalada do crime.

Canal Brasil, 20h, 16 anos

Saudades, Wes Craven

O canal marca os oito anos da morte de Wes Craven exibindo em sequência a inovadora trilogia de terror dirigida por ele: "Pânico" (20h), "Pânico 2" (22h) e "Pânico 3" (0h10).

Telecine Action, a partir das 20h, 16 anos