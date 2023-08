Onde ver 'Entre Mulheres', vencedor do Oscar que denuncia o machismo

São Paulo

Numa colônia religiosa ultraconservadora, no interior dos Estados Unidos, as mulheres precisam tomar uma decisão: denunciam os homens que as estupram, vão embora ou não fazem nada?

Judith Ivey e Claire Foy em cena do filme 'Entre Mulheres', de Sarah Polley - Michael Gibson/Divulgação

O longa "Entre Mulheres", de Sarah Polley, foi indicado ao Oscar de melhor filme e de roteiro adaptado, e venceu este último. Há pouca ação e muito falatório, mas o elenco, que inclui Claire Foy, Jessie Buckley, Rooney Mara e Frances McDormand, segura o interesse com brilho.

Amazon Prime Video, 14 anos

Bastidores CNN

Tainá Falcão e Gustavo Uribe ancoram este novo noticiário, o primeiro da emissora transmitido diretamente de Brasília. O foco é a política nacional.

CNN Brasil, 14h, livre

Dois em Cena

A cada episódio deste novo talk show, Marisa Orth conversa com dois atores de gerações diferentes. As convidadas da estreia são Regina Casé e Letícia Colin, que atuaram juntas na novela "Todas as Flores".

Viva, 18h, livre

Xande de Pilares Canta Caetano Veloso

O sambista carioca Xande de Pilares mostra suas versões para clássicos de Caetano Veloso, recém-lançadas num álbum. O especial também mostra uma conversa entre os dois artistas.

Bis, 21h, e Globoplay, livre

Roda Viva

Reitor da Universidade de São Paulo, Carlos Gilberto Carlotti Junior discute ensino superior público, ciência e o que levou a USP a entrar para a lista das cem melhores universidades do mundo.

Cultura, 22h, livre

Bom Comportamento

Depois de assaltarem um banco, dois irmãos fogem da polícia, e o mais jovem, que tem deficiência intelectual, é capturado. O mais velho então fará tudo para tirá-lo da cadeia. Com Robert Pattinson.

Globo, 23h05, 16 anos

O canal abre o Dia da Visibilidade Lésbica, celebrado na terça (29), com o curta de Érica Sarmet. A cantora Zélia Duncan faz uma motoqueira que conhece numa festa quatro mulheres que vivem juntas.

Canal Brasil, 0h, 18 anos