Taylor Swift é tema de curso de literatura em faculdade e estudada com Shakespeare

A cantora Taylor Swift virou tema de um curso de literatura na Universidade de Gante, na Bélgica. A criação é da professora Elly McCausland, que vai relacionar a artista pop a autores como William Shakespeare e Sylvia Plath.

A cantora Taylor Swift, que se formou na Universidade de Nova York no ano passado - Angela Weiss/AFP

Ela conta ao The Guardian que teve a ideia ao notar paralelos entre canções de Taylor e literatura. Na letra "The Great War", da versão estendida do disco "Midnights", por exemplo, a professora vê uma relação com a forma como Plath escrevia sobre a dureza da guerra.

A música "Mad Woman", lançada por Taylor no álbum "Folklore", por sua vez, faz a acadêmica lembrar de um conto escrito pela romancista americana Charlotte Perkins Gilman.

"Quero mostrar para os alunos que, embora esses textos pareçam inacessíveis, eles não são se os olharmos por um ângulo diferente", afirmou McCausland ao jornal britânico. "Shakespeare, de alguma forma, aborda várias das mesmas questões que Taylor Swift", disse. Ela conta nunca ter recebido tantos e-mails de pessoas interessadas em fazer um curso.

Seu objetivo é receber todo tipo de pessoa, mesmo quem não seja fã da cantora, que está em turnê pelo mundo com a "The Eras Tour". "Vai ter gente dizendo que isso é frívolo e bobo. Meu foco é a literatura, mas quero que pensemos criticamente sobre a Taylor."