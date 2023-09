A Freira 2 Onde Nos cinemas

Nos cinemas Classificação 16 anos

16 anos Autoria Ian B. Goldberg, Richard Naing

Ian B. Goldberg, Richard Naing Elenco Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Storm Reid

Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Storm Reid Produção EUA, 2023

EUA, 2023 Direção Michael Chaves

Embora tenha sido execrado pela crítica, o primeiro "A Freira", lançado em 2018, conquistou a maior bilheteria da franquia iniciada há uma década com "Invocação do Mal", do diretor James Wan. Já em exibição, "A Freira 2" enfrenta o desafio de retomar o universo profano e, quem sabe, superar o recorde de antes da pandemia.

Cena do filme 'A Freira 2' - Bruno Calvo/Divulgação

Dirigido por Michael Chaves, do péssimo "A Maldição da Chorona" e do esquecível "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio", "A Freira 2" chega aos cinemas brasileiros com cópias em 4DX, ou seja, com poltronas que balançam conforme a ação na tela. Isto já deve indicar aos espectadores que o novo filme não é um terror atmosférico, mas cheio de solavancos.

Com roteiro assinado por Akela Cooper, de "Maligno" e "M3GAN", mais a dupla responsável por "A Autópsia", Ian B. Goldberg e Richard Naing, "A Freira 2" sofre na tentativa de aumentar o escopo, incluindo mais personagens, mais locações e mais sustos baratos —um pecado muito comum em continuações de grandes sucessos.

O original —se é que podemos chamar o quinto título da série de original— se passa quase que inteiramente em uma abadia da Romênia, onde um padre e uma noviça vão investigar o suicídio de uma freira. A locação desolada, que desperta a superstição do vilarejo, lembra o estilo kitsch dos estúdios Hammer, com suas produções góticas encabeçadas por Christopher Lee ou Peter Cushing.

Já "A Freira 2", além de utilizar flashbacks desnecessários, salta de um lugar para o outro, dispersando a tensão. A protagonista vivida por Taissa Farmiga, a milagrosa Irmã Irene, passa boa parte do filme em trens ou carros, sempre na rota da ação. Na correria toda, personagens secundários são apresentados com diálogos forçados e descartados pelo caminho.

Interpretada por Storm Reid, da série "The Last of Us", a Irmã Debra conta toda a sua história de vida assim que aparece e nada do que ela fala serve a algum propósito mais adiante, fora a informação de que ela não é muito devota —o que, obviamente, irá mudar quando ela se deparar com o demônio Valak, encarnado pela pitoresca Bonnie Aarons.

Em certos momentos, "A Freira 2" dá a impressão de que cenas importantes foram cortadas, a exemplo de uma personagem que é morta logo no início e nunca é descoberta por ninguém. Ou, então, quando o terror dá a entender que as meninas do internato atormentado por Valak foram para as suas casas e, de reprente, ressurgem para serem atazanadas.

Um dos raros pontos positivos é a fotografia assinada por Tristan Nyby, que até cria imagens interessantes, ainda que todo o resto não colabore muito. Há cenas escuras, é claro, mas Nyby ilumina o suficiente para distinguirmos uma silhueta sinistra num canto —e são nestes momentos silenciosos, que não servem para sacudir a poltrona, que "A Freira 2" consegue ser assustador.

Toda a sequência de abertura, que acompanha um coroinha e a primeira aparição do demônio, é muito bem dirigida e filmada. Há uma referência ao clássico "A Troca", terror de 1980 com George C. Scott, e uma bela e horripilante imagem de uma sombra gigantesca sobre a fachada de uma igreja. Outro destaque é um mosaico de revistas que forma a figura da freira maldita.

É uma pena que a produção tenha sentido o peso dos US$ 363 milhões, quase R$ 2 bilhões, que seu antecessor abocanhou e que, para atrair uma nova multidão, tenha investido em "jumpscares" e baratinhas de computação gráfica. Numa alusão acidental à Igreja Católica, "A Freira 2" começa bem, mas degringola com o passar do tempo.