Anitta vence o prêmio VMA de melhor clipe de música latina com 'Funk Rave'

Depois de apresentar um medley de funks, Anitta venceu pelo segundo ano seguido o prêmio de melhor clipe de música latina no VMA, o Video Music Awards. A premiação da MTV dos Estados Unidos acontece na noite desta terça-feira (12) no ginásio Prudential Center, em Newark, Nova Jersey.

Anitta recebendo prêmio durante a cerimônia de 2023 do VMA, da MTV americana - Brendan Mcdermid/REUTERS

A brasileira ganhou a categoria com o videoclipe de "Funk Rave", batendo nomes como Bad Bunny, Karol G, Rosalía e Shakira. A música faz parte de seu mais recente trabalho, um pacote com três músicas chamado "Funk Generation: A Favela Love Story".

Esta é, portanto, a segunda vez que um artista brasileiro ganha um prêmio no VMA. No ano passado, a própria Anitta ganhou a mesma categoria, na ocasião com o clipe do sucesso global "Envolver".

Em seu discurso de agradecimento, a cantora citou seu novo selo, Republic Records, braço da gravadora Universal, e sua nova empresária, Rebeca León, que trabalhou recentemente com Rosalía. Também agradeceu aos fãs do Brasil e do México e a ela mesma. "Trabalhei muito", disse.

"Mais um funk brasileiro", afirmou Anitta na cerimônia. "Vocês estão ouvindo funk brasileiro e vão ouvir muito mais em todo o mundo. Esse é só o começo. O funk brasileiro está aqui para ficar."

Antes de ganhar o prêmio, Anitta já havia se apresentado —como fez também no ano passado— na cerimônia da MTV americana. Ela surgiu usando uma roupa colorida com referência à bandeira do Brasil.

No palco, além dos dançarinos, foi possível ver engradados de cerveja e, ao fundo, imagens que remetem a uma favela do Rio de Janeiro. Ela cantou um medley com as faixas de "Funk Generation: A Favela Love Story", abrindo com "Used to Be" e passando por "Funk Rave" e "Casi Casi" —todas com referências ao funk.

Em seu baile de favela no palco da MTV, Anitta ainda mostrou o trecho do que deve ser seu novo single, "Grip". O produtor Zebu, do coletivo Brabo Music Team, que trabalha com Anitta, afirmou no Twitter que essa é a música ainda não lançada presente na performance.

A plateia exibida pela transmissão aplaudiu e gritou muito depois da performance da brasileira. Ela foi celebrada por famosos presentes na premiação, caso de Taylor Swift.

Este ano, Anitta também deve ser a única artista a se apresentar duas vezes no VMA. Isso porque ela é a convidada do grupo de k-pop Tomorrow X Together, o TXT, na música "Back for More", parceria entre a brasileira e os sul-coreanos ainda inédita.

Também se apresentaram no VMA de 2023 nomes como Cardi B, Megan Thee Stallion, Demi Lovato, Olivia Rodrigo, Shakira e Lil Wayne, entre outros.